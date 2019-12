Leerstände mit adventlichem Flair

Der Wertheimer Weihnachtsmarkt genießt nicht nur bei Einheimischen einen guten Ruf. Kein Wunder, dass viele Busse am Wochenende anrollten, um die einmalige Stimmung zu genießen.

Wertheim. In der Wertheimer Altstadt, die sich wieder feierlich geschmückte hatte, kam es zu einem positiven Austausch von Fremden und Einwohnern. Bereits am Samstagmittag trafen sich trotz Regen viele Besucher auf dem Marktplatz, dem Hauptveranstaltungsort. Doch auch auf dem Mainplatz und dem Neuplatz war einiges geboten und vor der Stiftskirche war noch lange nicht Schluss.

Sogar leerstehende Gebäude wurden von Vereinen und Organisationen genutzt und gaben den Gebäuden so neues Leben. So war beispielsweise in der ehemaligen Gaststätte neben der Münz ein Verkaufsstand mit Fairtrade Produkten. Eigentlich, so scherzte man dort, könnte man doch in viel mehr leer stehenden Flächen in der Stadt fliegende Händler kurzzeitig einziehen lassen.

Dann würden die Holzbuden auf dem Marktplatz allerdings überflüssig und das will keiner. Schließlich machen die temporären Häuser aus Holz vor dem Hintergrund der historischen Fassaden der Häuser das besondere Flair des Wertheimer Weihnachtsmarkts aus. Neben allerlei Zierrat für ein schönes weihnachtliches Ambiente zu Hause gab es auch wieder ausgewählte Speisen und Getränken. Die meisten Buden hatten einen Unterstand, so dass man wenigstens der Glühwein am Samstag regenfrei genossen werden konnte. Hätte der Himmel seine Schleusen nicht geöffnet, wäre am Marktplatz kein Durchkommen mehr gewesen. Wegen des Winds musste das Technische Hilfswerk die vor der offenen Bühne aufgebaute Veranda wieder abbauen, da sie fast davongeflogen wäre. Die auftretenden Künstler wie Johanna und Antonia Ebert mit ihrem E-Piano oder der evangelische Posaunenchor Kreuzwertheim beim Adventssingen mit dem Wertheimer Gemeinderat waren trotzdem noch gut geschützt. Die Kinder konnten auf dem Kinderkarussell ihre Runden drehen. Auf dem Neuplatz hat sich an den Wochenenden der französische Markt etabliert. Hier kann man echt französische Spezialitäten erwerben oder im Doppeldeckerbus zur Kaffeepause einkehren. Daneben befindet sich das Kinderzelt der Freien Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten, in dem die Kinderbetreuung angeboten wurde. Egal ob adventliche Geschichten oder gemeinsames Basteln, immer hatten die Kinder ihren Spaß.

Auf dem Mainplatz hatte ein Mittelaltermarkt seine Zelte im wahrsten Sinn des Wortes aufgebaut. Die fahrenden Händler und Gaukler unterhielten die Besucher vortrefflich. Egal ob die Musiker von „Zwiebelgeschmack“, die auch durch die Altstadt zogen und Besucher wie der Rattenfänger von Hameln auf den Mainplatz lockten, oder Gaukler Willis mit seinen mittelalterlichen Kunststücken, immer war etwas geboten. Die Kinder konnten Armbrustschießen und überall standen Feuertonnen, an denen man sich wärmen konnte.

Sogar ein römischer Zenturio hatte sich nach Wertheim verirrt. Mit seinem großen Schild und der glänzenden Rüstung wirkte er im Mittelalter zwar etwas deplatziert, aber man kam schnell ins Gespräch.

Auch hier gingen natürlich Essen und Trinken besonders gut, doch Eintauchen in das Leben unserer Vorfahren machte insgesamt riesigen Spaß. Viele der Händler und Artisten sind das ganze Jahr unterwegs und ziehen von Markt zu Markt. Nach Wertheim kommen sie allerdings besonders gerne, da hier eine einmalige Atmosphäre herrsche mit der Burg auf dem Berg und den vielen restaurierten Gebäuden in der Altstadt.

Der Wertheimer Weihnachtsmarkt dauert noch bis zum 22. Dezember. Jeden Tag gibt es besondere Attraktionen, die im Flyer aufgeführt sind oder auf der Homepage abgerufen werden können.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.12.2019