Lebensfreude im Alltag wiederfinden

Tauberbischofsheim.Die Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Caritasverbandes bietet ein Gruppenangebot, welches sich an zehn- bis 14-jährige Mädchen richtet, die sich in emotional hochbelastenden Situationen befinden. Diese Konstellationen könnten beispielsweise der Verlust eines Elternteils, Trennung der Eltern, Gewalterfahrung oder sonstige traumatische Erfahrungen sein, Inhalte der Treffen sind achtsame, körperorientierte Wahrnehmungsübungen ergänzt durch Entspannungs- Atem und Yogaübungen. So erhalten die Kursteilnehmerinnen Unterstützung für mehr Lebendigkeit, Lebensfreude und Ausgeglichenheit in der alltäglichen Lebensbewältigung und werden in die Lage versetzt, ihr eigenes Leben positiver und selbstbewusster zu gestalten.

Dieses Angebot ist kostenlos und wird über das Landesprogramm Stärke gefördert. Im Vorfeld und Abschluss zu den Gruppentreffen gibt es für Eltern ein Informationstreffen am Donnerstag, 14. Januar, von 17 bis 18 Uhr. Die Gruppentreffen der Mädchen finden jeweils von 17 bis 18.30 Uhr am 19./26. Januar und 2./9./23. Februar statt. Die Kursleitung hat Yvonne Kraus, Heilpädagogin und Trauma- Yogalehrerin. Anmeldung, Information und Ort der Veranstaltung, Caritasverband im Tauberkreis Erziehungs- und Familienberatungsstelle, Schlossplatz 6 in Tauberbischofsheim, Telefon 09341/9220-1025 oder per E- Mail beraten@caritas-tbb.de im Internet.

