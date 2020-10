Lebendiges Archiv der einzigartigen Pflanze

Bronnbach.Klöster sind in mancher Hinsicht ein Rückzugsort und Bewahrer wertvoller Gedanken oder Sichtweisen. Im Kloster Bronnbach gilt dies seit Jahren auch für den Garten- und Pflanzenbestand. Gerade die Quittenfrucht, welche sich wachsender Beliebtheit erfreut und die in Hildegard von Bingens Heilkalender Erwähnung findet, ist ein bedeutender Bestandteil der Klosterlandschaft. Wie das Landratsamt mitteilt, findet aus diesem Grund am Freitag, 9. Oktober, ein Quittentag statt.

Er bietet den Besuchern die Möglichkeit, bei einem Rundgang durch den Bronnbacher Quittenpfad, die leuchtend gelben Früchte zu bestaunen, und sich von der Konstantinopler Apfelquitte, über die Portugiesische Birnenquitte bis zur Volkacher Riesenquitte über die unterschiedlichen Sorten zu informieren.

Der im vergangenen Jahr eröffnete Quittenpfad wurde weitläufig erweitert und durch neue Bäume ergänzt. Deshalb befinden sich auf dem 450 Meter langen Weg neben früchtetragenden Hochstämmen auch hüfthohe Setzlinge sowie Quittenbüsche. Mittlerweile zählt der Quittenpfad fast 90 Bäume von über 45 Sorten, welche zum Teil von Baumpaten gespendet wurden.

Da die Quittenfrucht trotz ihrer guten Nutzungsmöglichkeit heute nicht mehr allzu oft angebaut wird, und im deutschsprachigen Raum sogar nur noch 0,5 Prozent aller Obstbäume ausmacht, ist die Bewahrung alter Sorten von besonderer Bedeutung. Der Pfad bildet darum ein lebendiges Archiv der historischen Vielfalt und Nutzung dieser einzigartigen Pflanze.

Quittenexperte Marius Wittur aus Volkach am Main führt im Rahmen einer „Quittensprechstunde“ um 14 und 16 Uhr durch den Quittenpfad. Die Teilnahme an den „Quittensprechstunden“ ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. Einen weiteren Programmpunkt stellt ein Vortrag zu Thema „Quittenanbau unter dem Aspekt des Klimawandels“ dar, welcher um 15 Uhr stattfindet. Für den Vortrag fällt pro Person eine Teilnahmegebühr an, ein Probiergläschen Quittenschaumwein ist dabei inklusive. lra

