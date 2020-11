Laute erlernen jetzt möglich

Wertheim.Die Städtische Musikschule Wertheim erweitert ab sofort ihr Instrumentalangebot. Erlernt werden kann jetzt auch das Zupfinstrument Laute.

Historischer Klangkörper

Die Laute gehört zu den ältesten Zupfinstrumenten und hat ihre Wurzeln in der arabischen „Oud“. Bedingt durch den runden Korpus und die Doppelsaiten, die zusammen gezupft werden, entsteht ein einzigartiger Klang.

Angebot für jedes Alter

Das Angebot richtet sich an Kinder ab fünf Jahren und darüber hinaus an Interessenten jeden Alters.

Die beiden neuen Musikschullehrer Amandine Affagard-Galiano und Alejandro Galiano Zurbriggen haben ihren Master in „Alter Musik für Laute“ an der Würzburger Hochschule für Musik und an der Universität der Künste Berlin abgelegt.

Sie spielen regelmäßig Konzerte als Duo und in verschiedenen anderen Besetzungen unter anderem mit Gesang und Flöte.

Speziell angefertigte Kinderlauten sowie Instrumente für Jugendliche und Erwachsene können über den Förderverein der Musikschule ausgeliehen werden.

Besondere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

