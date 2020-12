Langjährige Treue gewürdigt

Kreuzwertheim.Auch in Zeiten der Corona-Krise hält Kurtz Ersa daran fest, langjährige Mitarbeiter zu ehren. Wie das Unternehmen mitteil, war Anfang der Woche die Reihe an Herbert Lannig, der am 1. September 1980 seine Ausbildung zum Technischen Zeichner bei Kurtz begann, anschließend in der Konstruktion übernommen wurde und später Assistent des Leiters der Serviceabteilung wurde.

Für Ersatzteile zuständig

Heute sorgt Herbert Lannig als Leiter Ersatzteil-Service mit seinem Team dafür, dass das Ersatzteil-Management für die Partikelschaumstoffmaschinen reibungslos läuft und Kunden in aller Welt zeitnah ihre benötigten Teile erhalten. „Unter den aktuellen Umständen wird das Ersatzteile-Geschäft sicher häufig zum Spagat. Lieber Herbert, du bist hier mit deinem Team eine der zentralen Schlüsselfiguren, die unser Geschäft auch in schwierigen Zeiten aufrechterhalten“, sagte Kurtz Geschäftsführer Uwe Rothaug, der neben einem Geschenkkorb auch eine IHK-Urkunde sowie ein Geldgeschenk überreichte. Auf Händedruck beziehungsweise Umarmungen wurde bei der Ehrung Corona-bedingt natürlich verzichtet. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.12.2020