Langfinger im „Village“

Wertheim.Wegen gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Diebstahls sollten sich beim Amtsgericht Wertheim vier Angeklagte aus dem Raum Darmstadt-Frankfurt verantworten. Im Juni 2018 waren im Wertheim Village in vier Geschäften zehn Sonnenbrillen, Badehosen und Turnschuhe, drei Damenhandtaschen sowie ein Lederrucksack entwendet worden, Verkaufswert 1161 Euro.

Die vier Männer waren an einem Samstag mit Tragetaschen unterwegs, die innen mit Metallfolie ausgekleidet waren, um die Strahlung der Diebstahlsicherung abzuschirmen. Zwei Personen lenkten mit Fragen das Personal ab, einer beobachtete und gab Zeichen und der vierte steckte Ware in die Tasche.

Im Brillengeschäft fielen die Männer durch ihre merkwürdige Kommunikation auf, der Verlust der Brillen wurde aber erst nach einer halben Stunde entdeckt. In einem anderen Laden sah der Verkäufer, wie Badehosen und Turnschuhe in der Tasche verschwanden. Die Täter bemerkten dass sie beobachtet wurden und verließen das Geschäft.

Der Sicherheitsdienst griff die Männer auf, drei von ihnen wurden bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Das Diebesgut befand sich in einem Pkw und in einer Tasche in der Nähe der Tiefgarage. Den gestohlenen Rucksack hatte ein Täter bei sich. Die Identifizierung der Männer gelang durch Kameraaufzeichnungen.

Drei Männer, zwischen 30 und 36 Jahre, erschienen nun zur Verhandlung, zu der sieben Zeugen geladen waren. Die vernommenen Zeugen äußerten die Überzeugung, dass die Täter zusammenarbeiteten, wiedererkennen konnten sie sie nicht. Ein Polizist sagte, der jeweilige Aufenthalt in den Geschäften betrug nur wenige Minuten. Ein Angeklagter meinte, er habe beim Betreten der Läden noch nichts vom geplanten Diebstahl gewusst. Nachdem sein Anwalt längere Zeit unter vier Augen mit ihm gesprochen hatte, entschloss er sich, ebenso wie die anderen beiden Angeklagten, ein Geständnis abzulegen.

Der Oberstaatsanwalt blieb beim Vorwurf des gewerbsmäßigen Diebstahls (Mindeststrafe drei Monate), weil mehrere Taten geplant gewesen seien. Er beantragte für alle Beschuldigten Freiheitsstrafen mit Bewährung. Die Angeklagten und ihre Verteidiger sprachen dagegen von einer einmaligen “blöden Idee“.

Die drei Männer wurden wegen gemeinschaftlichen Diebstahls verurteilt. Einer der Angeklagten war vorbestraft, er erhielt neun Monate mit Bewährung und muss 150 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Die anderen bekamen Strafen von 180 Mal 30 Euro und 180 Mal 20 Euro.

Die Richterin erklärte im Urteil, dass man nicht wisse, ob es sich um eine Einzel- oder eine Wiederholungstat handele. Sie mahnte die Beschuldigten: „Vergesst nicht Euer Versprechen, dass so etwas nicht mehr vorkommt“. Gegen den fehlenden Angeklagten erging Haftbefehl, und nach der Festnahme wird gegen ihn separat verhandelt. goe

