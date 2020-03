Lange Liste maroder Wege

Sachsenhausen.Die Liste der Wege mit Modernisierungsbedarf, die Ortschaftsrat und Bürger in der Sitzung am Dienstag im Rathaus des Dorfs zusammentrugen, war lang. In seinen aktuellen Informationen ging Ortsvorsteher Udo Beck auf einige Kritikpunkte der Bürger bei der Premiere des Bürgerbeteiligungsformats „Rathaus vor Ort“ in Sachsenhausen ein. Damals angesprochen wurde, dass mehrere Straßenlampen im Ort ihr Licht nicht gleichmäßig und zielgerichtet verteilen. Als Beispiel nannte Beck die Laterne beim Rathaus. „Die leuchtet überall hin, nur nicht so, wie sie soll.“

Bei einer Nachtwanderung mit Vertretern der Stadtwerke und eventuell des Bauamts soll die Situation vor Ort geprüft und Handlungsmöglichkeiten ermittelt werden. Er bat die Bürger Straßenlaterne zu melden, die im Rahmen dieses Vor-Ort-Termins begutachtet werden sollen. Geprüft wird weiterhin der Vorschlag an der Kreuzung Teilbachstraße/Schmiedsgasse einen Verkehrsspiegel für bessere Sicht anzubringen.

Hinsichtlich des neuen Baugebiets für Sachsenhausen hatte es ein nichtöffentliches Arbeitstreffen von Ortschaftsrat und Stadtverwaltung gegeben, in dem man die Vorstellungen für die Erweiterung abglich. Am Montag soll das Baugebiet in den Bauauschuss eingebracht werden, bei seiner nächsten Sitzung dann in den Gemeinderat. Damit wird das Verfahren zur Schaffung neuer Baufläche eingeleitet. Sobald es konkret Pläne gibt, wird darüber in der Ortschaftsratsitzung informiert.

Lang fiel die Liste zur Feldwegreparatur und Flickteerung im Dorf aus. Viele der dort geforderten Maßnahmen standen schon im vergangnen Jahr auf der Anforderungsliste. „Es ist ein leidiges Thema“, sagte Beck. An die Gemeinderäte richtete er die Bitte, die Summe für Feldwegebau und Flickteerung im Haushalt zu erhöhen.

„Dann kommen wir weg von Flickteerung einzelner Stellen, hin zu einem neuen Belag für Teilstücke“, so Beck. Im Bereich der Feldwege sind unter anderem Maßnahmen im „Bennengrund“, dem Kreuzgrabend weiter folgend, beim steilen rutschigen Weg im Gewann „Mittleres Buchholz“, beim Schotterweg an den heiligen Furthgärten, am alten Sportplatz entlang und beim Feldweg parallel zum Friedhof nötig.

Weiterhin sind Maßnahmen an einem Weg im „Ödengesässer Grund“ nötig, der Teil eines offiziellen Radwegs ist. Zumeist sollen die Feldwege abgeschoben und neu geschottert werden.

Aus der Bürgerschaft wurde gefragt, ob man Maßnahmen an zementierten Feldwegen ergreifen kann, in deren Mitte Gras wächst. „Eventuell kann man diesen Bewuchs abschieben“, so der Ortsvorsteher. Auch die Liste der Flickteerungen innerorts ist lang. So sind Teile von Gehwegen sehr schlecht und Bordsteine abgebrochen oder abgesenkt.

Davon betroffen sind beispielsweise die Straßen Feldergraben, Angelstraße und Seewiesenweg. In mehreren Straßen sind Maßnahmen an Schachtdeckeln nötig, beispielsweise im Feldergraben. „Die Reparatur wurde bereits mehrfach in Auftrag gegeben, aber noch nicht ausgeführt“, kritisierte Beck. Hinzu kommen Straßenschäden und Absenkungen zum Beispiel in den „Lange Bäun“ In der Ecke des Spielplatz sorgen Absenkungen dafür, dass das Wasser stehen bleibt, gleiches gilt für die Bushaltestelle in der Teilbachstraße.

In der Bürgerfragestunde wurde nach dem Sachstand einer punktuellen 30er Beschränkung an der Engstelle in der Teilbachstraße gefragt. Beck erklärte: “Wir stellen einen entsprechenden Antrag.“ Dessen Ausgang sei aber offen.

In der Sitzung stelle Marlise Teicke von der Steuerungsgruppe „Fair Trade Stadt“ Wertheim die Initiative vor und warb um Vereine, die mitmachen. Sie stellten die Prinzipien des fairen Handels vor und deren Vorteile für die Kleinbauern im globalen Süden. Im Mai 2019 wurde Wertheim zur 601. Fair Tradestadt ernannt. Das Siegel gilt für zwei Jahre, eine erneute Bewerbung ist Ende 2020 nötig.

„Wir wollen mehr Partner einladen, mitzumachen“, betonte sie. So habe man unter anderen das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium und den Stadtjugendring mit seinen Forscherkids als neue Partner gewinnen können. „Wir wollen die Vereine auf den Ortschaften motivieren, fair gehandelte Produkte auf ihren Veranstaltungen anzubieten.“ Der Verein erhalte dann das Fair Trade Partnerlogo für seine Werbung und werde in der Liste der Partner geführt.

Bernd Weigand, Ortschaftsrat und Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins, erklärte sein Verein unterstützte Fair Trade. So schenke man schon länger beim Saatgutfestival Fairtrade Kaffee aus. bdg

