„Landpartie zu Kreuzfahrern“

Main-Tauber-Kreis.Die Gamburg und das Deutschordensmuseum Bad Mergentheim, das seit 2020 als „Residenzschloss Mergentheim“ firmiert, feierten 2019 das Jubiläum „Gemeinsam 800 Jahre“ anlässlich der 800 Jahre Barbarossa-Fresken im Rittersaal der Gamburg und 800 Jahre Deutscher Orden in Bad Mergentheim. Eine dafür konzipierte Kombiführung zwischen Bad Mergentheim, Grünsfeldhausen und Gamburg wird nun erneut angeboten.

Die heutige Kulturregion Tauberfranken wurde im Hochmittelalter durch ein außerordentlich lebendiges Adelsnetzwerk verschiedener „Tauber-Herren“ nachhaltig geprägt. 1219 schenkten die Brüder Heinrich, Andreas und Friedrich von Hohenlohe nach ihrer Rückkehr vom Kreuzzug ihre Befestigung in Mergentheim dem Deutschritterorden, aus der später das heutige Schloss und der Hauptsitz des Hoch- und Deutschmeisters wurde. Im selben Jahr starb der Edelfreie Beringer von Gamburg, der auf seiner Burg die einzigartigen „Barbarossa-Fresken“ als persönliche Erlebniserzählung seines Kreuzzugs mit dem Stauferkaiser anfertigen ließ. Sie gelten heute als älteste weltliche Wandmalereien nördlich der Alpen und die einzig erhaltenen Original-Ausmalungen eines Rittersaals.

In Grünsfeldhausen errichtete um 1200 Beringers Vetter Sigebodo von Zimmern in Gedenken an seinen auf demselben Kreuzzug verstorbenen Vater die Achatiuskapelle, deren Oktogonform auf den Felsendom in Jerusalem verweist. Sie wurde später Vorbild für die Reihe der nachfolgend erbauten tauberfränkischen Oktogonkapellen.

In drei fachkundigen Themenführungen am Sonntag, 20. September, können die Geschichten und Verbindungen zwischen Bad Mergentheim, Grünsfeldhausen und Gamburg zur Kreuzfahrerzeit erkundet werden. Die „Landpartie zu den Kreuzfahrern“, so der Titel der Kombiveranstaltung, beginnt um 11 Uhr mit der Führung „Geschichte des Deutschen Ordens von 1190 bis heute“ im Residenzschloss Mergentheim. Um 14 Uhr folgen eine Themenführung durch die Achatiuskapelle in Grünsfeldhausen und um 15.30 Uhr eine Sonderführung durch Burg und Burgpark Gamburg mit anschließender Möglichkeit zu Kaffee und Kuchen im Burgcafé.

Weitere Auskunft zu den Kosten und Anmeldung erfolgt in Gamburg unter mail@burg-gamburg.de, Telefon 09348/605, sowie in Bad Mergentheim unter info@schloss-mergentheim.de oder Telefon 07931/52212.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.09.2020