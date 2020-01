Landespreis für junge Unternehmen

Wertheim.Einen Förderpreis für junge Unternehmen aus Baden-Württemberg vergeben 2020 wieder gemeinsam die Landesregierung Baden-Württemberg und die L-Bank. Die Schirmherrschaft von Ministerpräsident Winfried Kretschmann und auch das Preisgeld in Höhe von insgesamt 90 000 Euro stehen für die besondere Bedeutung dieses höchstdotierten Wirtschaftspreises.

Vorbildliches Handeln

Gesucht werden wirtschaftlich erfolgreiche Firmen aus sämtlichen Branchen: Industrie, Handwerk, Handel und dem Dienstleistungssektor sowie Vertreter der freien Berufe, die durch verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln einen vorbildhaften Beitrag zu einer zukunftsfähigen Gesellschaft leisten.

Der Preis rückt die Leistungsstärke, Modernität und Kreativität junger Unternehmer, aber auch deren soziales und ökologisches Engagement, in den Mittelpunkt. Die Unternehmer auf den ersten drei Plätzen werden als Landespreisträger ausgezeichnet und erhalten Geldpreise in Höhe von 40 000, 30 000 und 20 000 Euro.

Bis Montag, 17. Februar, können sich Unternehmer bewerben, die ihre Firma nach 2009 gegründet oder übernommen haben und mindestens zwei volle Bilanzjahre vorweisen können. Der Firmensitz muss sich zudem in Baden-Württemberg befinden.

Nach einer Vorauswahl präsentieren die ausgewählten Kandidaten im Sommer sich und ihr Unternehmenskonzept in zwei Runden vor einer Jury. Die Top zehn Unternehmen werden am 24. November ibei einem Festakt im Neuen Schloss in Stuttgart ausgezeichnet. stv

