Lagerhallenbau erneut das gemeindliche Einvernehmen versagt

Neubrunn.In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in Neubrunn informierte Timo Renz, Leiter der Forstbetriebsgemeinschaft Würzburg, darüber, dass 2020 im Gemeindewald weniger Holz geschlagen wurde als geplant. Danach stellte er den Jahresbetriebsplan für die Forstarbeiten im Gemeindewald für 2021 vor.

Demnach soll im Frühjahr eine Fläche von einem halben Hektar mit Nadelholz aufgeforstet werden. Der Gemeinderat stimmte dem ihm vorgelegten Plan zu und beschoss, die Brennholzpreise von 2020 zu übernehmen.

Das Gremium erteilte einem Baugesuch das gemeindliche Einvernehmen. Die Vorlage für ein weiteres nahm es zur Kenntnis. Im vergangenen Jahr hatte der Gemeinderat einer Vorbescheidsanfrage zur Errichtung von zwei Lagerhallen (Schafstall und Maschinenhalle) im Außenbereich das gemeindliche Einvernehmen verweigert. Nach Anhörung der Träger öffentlicher Belange teilte das Landratsamt nun mit, dass das Vorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig sei. Das Gremium befasste sich deshalb erneut mit der Voranfrage. Aufgrund der bestehenden Trap-Schießanlage in unmittelbarer Nachbarschaft wurden weiterhin Bedenken geäußert. Die Mehrheit des Gremiums versagte erneut das gemeindliche Einvernehmen.

Im Rathaus sollen in den Büros der Geschäftsleitung und der Kasse die Böden erneuert werden. Dabei will man auch die in die Jahre gekommenen und teilweise defekten Möbel austauschen. Damit alle Büros einheitlich gestaltet sind, beschloss der Gemeinderat, die Möbel von der Firma Vereinigte Schulmöbelfabriken Tauberbischofsheim zu beschaffen. Das Büro hat auch die Möbel für die anderen Büros geliefert.

Wegen rechtlicher Änderungen wurde im August eine neue Mustersatzung für die Hundesteuersatzung vom Ministerium herausgegeben. Um Rechtssicherheit zu erlangen, beschloss der Gemeinderat die ihm von der Verwaltung vorgelegte Satzung für die Erhebung der Hundesteuer. Diese tritt zum 1. Januar 2021 in Kraft.

Der Zweckverband Erholungs- und Wandergebiet Würzburg bietet ein Wegemanagement an, das die Organisation und die Wegebetreuung beinhaltet. Dazu gehören unter anderem eine jährliche Begehung, die Schulung örtlicher Wegemarkierer und Ergänzungen von Markierungszeichen.

Durch die Einbindung der Wege in ein Gesamtkonzept ergibt sie für die Gemeinde ein größerer Bekanntheitsgrad der Wanderwege über die Gemeindegrenzen hinaus. Zudem wird gewährleistet, dass die Wege in einem gut nutzbaren Zustand sind. Der Gemeinderat nahm das Angebot an.

Der Bürgermeister gab bekannt, dass auf Anraten von Landrat Thomas Ebert in diesem Jahr wegen Corona auf Bürgerversammlungen verzichtet werden kann. Der Gemeinderat beschloss, im November keine Bürgerversammlungen zu veranstalten, sondern diese ins Frühjahr 2021 zu verschieben. Anfragen und Anregungen von Bürgern können jederzeit schriftlich oder telefonisch an die Gemeinde gestellt werden.

Abschließend wies der Bürgermeister darauf hin, dass der Adventsmarkt aufgrund der Corona-Vorschriften ausfällt. ank

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.10.2020