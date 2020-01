„La dolce vita bei der WCW“

Wertheim.Unter dem Motto „La dolce vita – mit der WCW in bella Italia“ feiern die kleinen Wölfe Fasching. Die Kindersitzung findet am Sonntag, 9. Februar, um 14.11 Uhr in der Main-Tauber-Halle statt. Prinzessin Greta I., die Glasprinzessin vom Oberen Neuberg, und Prinz Luis II., der smarte Musiker von der Höh, (Greta Lenz und Luis Busse) freuen sich auf zahlreiche Gäste. Mehr als 100 Kinder haben in den vergangenen Monaten ihre Show-Nummern mit großem Engagement einstudiert und freuen sich nun, diese einem großen Publikum zu präsentieren. Im Anschluss an die Sitzung findet noch fröhliches Kindertanzen auf der WCW-Bühne statt. Eintrittskarten für die Kindersitzung sind an der Tageskasse in der Main-Tauber-Halle erhältlich. Weitere Informationen unter www.all-heul.de im Internet. / wcw

