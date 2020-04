L 2310 und parallel verlaufender Radweg gesperrt

Wertheim.Wegen dringender Holzfällarbeiten muss die Landesstraße 2310 zwischen Grünenwört und Mondfeld in zwei Etappen gesperrt werden: zunächst ab sofort bis Gründonnerstag, 9. April, 16.30 Uhr, und dann wieder von Dienstag, 14. April, 8 Uhr, bis Sonntag, 19. April, 17 Uhr. Das Osterwochenende von Freitag bis Montag ist ausgenommen. Aus Sicherheitsgründen ist auch der parallel verlaufende Radweg entlang des Mains für jeglichen Verkehr voll gesperrt.

Die Umleitungen

Die Umleitung des Verkehrs aus Fahrtrichtung Wertheim läuft über L 2310 – Kreuzung Spessart/Odenwaldbrücke – Spessartbrücke – Kreisverkehr Kreuzwertheim – St 2315 – Hasloch über Stadtprozelten und Collenberg - Kirschfurt – Mainbrücke nach Freudenberg. Von Wertheim-Bestenheid aus kann die Sperrung über die Gemeindeverbindungsstraße Bestenheid-Wartberg – Gemeindestraße Berliner Ring – L 508 – Nassig – K 2879 – Boxtal zur L 2310 umfahren werden. Grünenwört ist jederzeit ungehindert aus Fahrtrichtung Wertheim erreichbar. Aus Fahrtrichtung Miltenberg führt die überörtliche Umleitung ab Boxtal –K 2879 -Wessental – K 2830 – L 507 - Nassig – L 508 nach Wertheim. Aus Richtung Boxtal kann Anlieger- und Anwohnerverkehr in die Ortschaft Mondfeld einfahren, eine Weiterfahrt in Richtung Wertheim ist jedoch nicht möglich.

Radfahrer müssen den Radweg auf der bayerischen Mainseite benutzen und können dafür in Mondfeld mit der Fähre nach Stadtprozelten übersetzen. Aus Richtung Wertheim kommend können Radfahrer den Main über die Eisenbahnbrücke in Bestenheid nach Hasloch überqueren.

Der ÖPNV

Die Holzfällarbeiten wurden in den Zeitraum der Osterferien gelegt, um die Einschränkungen für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) so gering wie möglich zu halten. Dennoch sind einige überörtliche Buslinien von der Sperrung betroffen. Wegen der Umleitungen ist mit Verspätungen auf allen Linien zu rechnen.

Die Linie 977 (Miltenberg-Würzburg und zurück) der Firma Ehrlich Touristik wird ab Wertheim beziehungsweise Miltenberg/Bahnhof über die bayerische Mainseite umgeleitet. In Freudenberg wird nur die Haltestelle „Rathaus“ angefahren.

Die Haltestellen in Boxtal und Tremhof können nicht bedient werden, ebenso die Haltestellen in Bestenheid, Grünenwört, Mondfeld bis zur Haltestelle Freudenberg/Schule. Es besteht die Mitnahmemöglichkeit an den Haltestellen der Ortschaften auf der bayerischen Seite. Während der Osterfeiertage verkehrt die Linie 977 bis Ostermontag nach Fahrplan.

Für den Stadtlinienverkehr der Firma Ott Reisen hat die Vollsperrung keine Auswirkung, das heißt die Haltestellen werden wie üblich bedient.

Die Linie 972 (Wertheim-Boxtal-Freudenberg) fährt nach Umleitung über Bestenheid-Wartberg-Nassig weiter in die Ortsteile von Freudenberg. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.04.2020