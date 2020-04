Kurz nicht erreichbar

Wertheim.Die Stadtwerke Wertheim stellen ihre Telefonanlage um. Am Dienstag kann es zwischen 6 Uhr und 12 Uhr zu einem 20-minütigen Ausfall kommen, heißt es in einer Pressemitteilung. „Dies bedeutet für alle Anrufer, dass die Stadtwerke innerhalb dieser kurzen Zeitspanne telefonisch nicht erreichbar sein werden“, so Kai Kellner, der die Umstellung auf die Internettelefonie beim Energieversorger begleitet.

Es kann außerdem vorkommen, dass Telefonate mit Stadtwerke-Mitarbeitern aufgrund der Umstellung unterbrochen werden. „Wir bitten alle Anrufer, etwa ca. 30 Minuten später noch einmal telefonischen Kontakt zu uns aufzunehmen“, erklärt Thomas Beier, der Geschäftsführer.

Bei Notfällen, wie beispielsweise Stromausfällen oder Gasgeruch, sind die Bereitschaftsdienste der Stadtwerke Wertheim dennoch über die Rettungsleitstellen Bad Mergentheim und Würzburg unter 112 erreichbar.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.04.2020