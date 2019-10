Kurtz Ersa gehört zu besten Ausbildungsbetrieben

Wertheim/Kreuzwertheim.Zum dritten Mal in Folge erreicht der Maschinenbauer Kurtz Ersa ein hervorragendes Ergebnis bei einer Studie des Wirtschaftsmagazins Capital und gehört erneut zu Deutschlands besten Ausbildungsbetrieben, so Kurtz Ersa in einer Pressemitteilung.

Fünf von fünf möglichen Sternen gab es jeweils in den Bereichen „Ausbildung“ und „Duales Studium“. Das Ergebnis sei kein Zufall: Seit langem engagiere sich der Kurtz Ersa-Konzern besonders für die Qualifizierung junger Menschen, eine Ausbildungsquote von zehn Prozent und ein Angebot von 20 Ausbildungsberufen belegten dies, heißt es.

Neben einer attraktiven Ausbildung biete das inhabergeführte Familienunternehmen auch seinen Fachkräften attraktive Konditionen - etwa in Form von vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten in der eigenen Akademie oder flexiblen Arbeitszeitkonzepten.

Die Capital-Studie lege auch Herausforderungen offen, wie zum Beispiel zurückgehende Bewerberzahlen bei Auszubildenden eine Vielzahl offener Fachkräftestellen. „Wir freuen uns über das sehr gute Abschneiden bei der Capital-Studie und dass wir zu den „Besten Ausbildern Deutschlands“ gehören, sagte Kurtz Ersa-Personalleiterin Verena Alina Bartschat.

„Für uns als attraktiver Arbeitgeber ist dies jedoch lediglich eine Momentaufnahme, denn im Wettbewerb um junge Talente dürfen wir nie nachlassen“, so Verena Alina Bartschat weiter.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.10.2019