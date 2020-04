Kurse für Kinder

Werbach.Nachdem alle Musikgarten-Kurse der Musikschule Werbach wegen Corona abgesagt werden mussten, organisieren die Verantwortlichen nun das Herbst-Angebot. Unterstellt, dass ab September wieder ein normales (Schul-)Leben möglich ist, bietet die Einrichtung wieder die Kurse Baby-Musikgarten und Musikgarten unter der Leitung von Anja Schultes an.

Dabei erleben Kinder ab sechs Monaten in Begleitung eines Eltern- oder Großelternteils die Vielfalt der Musik in Form von Musizieren, Singen und Tanz. Ohne Leistungsdruck werden sie spielerisch an die Musik herangeführt. Spaß und Freude, die Entdeckung der eigenen Stimme, die Entwicklung eines Körperbewusstseins, Entspannung und zufriedene Kinder stehen dabei an erster Stelle.

„Wissenschaftliche Studien belegen, dass Musik die ganzheitliche Entwicklung der Kinder stark fördert. Kinder, die Musik machen, sind sozialer, kreativer und intelligenter als ihre Altersgenossen“, so die Verantwortlichen. Der Kurs findet zwölf Mal freitags von 9.30 bis 10.15 Uhr oder mittwochs von 16.30 bis 17.15 Uhr in der Musikschule statt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.04.2020