Kurse für Babys und Kleinkinder

Wertheim.In der städtischen Musikschule startet ab Freitag,14. Februar, die „Musikwiege“ für Babys und Kleinkinder bis zwei Jahren in Begleitung eines Elternteils. Die Kurse finden jeweils freitagnachmittags unter Leitung von Sebastian Wagner statt. Sie laufen bis Ende Juli, eine Unterrichtsstunde dauert 45 Minuten.

Freude, Spaß, gemeinsames Singen und Tanzen stehen in den Musikwiege-Kursen an erster Stelle. Es besteht keinerlei Leistungserwartung. Neben dem Spaß für die Kinder bietet es auch für die Eltern eine gute Gelegenheit, Reime, Fingerspiele und Kinderlieder aufzufrischen. Zum Einsatz kommt einfaches Instrumentarium wie Klanghölzer, Triangel, Rasseln und Tamburin.

Probestunde

Eine unverbindliche Informations- und Probestunde (mit Kind) bietet Sebastian Wagner am Samstag, 8. Februar, von 10 bis 10.45 in der Musikschule an. Dabei wird auch die genaue Uhrzeit für die Kurse besprochen. Für die Infostunde bittet die Musikschule um Anmeldung. Nähere Informationen gibt es bei der Städtischen Musikschule im Kulturhaus, Telefon 09342/301-514, E-Mail: info@musikschule-wertheim.de sowie bei Sebastian Wagner, E-Mail: bastiwagner298@gmail.com.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 03.02.2020