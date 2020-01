Wertheim.Die Erziehungs-und Familienberatungsstelle des Caritasverbandes bietet durch Linda- Marie Franz, Psychologin, Systemische Familientherapeutin und Kleinkindpädagogin für Eltern und Kinder den Kurs: „Voll entspannt“ an.

Schule, Hausaufgaben, Sportverein, Kindergeburtstag – der Terminkalender der Kinder ist manchmal voller als der eines Erwachsenen. Aber viele Termine müssen nicht unbedingt Stress bedeuten. Eine gute Balance zwischen Aktivität und Entspannung ist wichtig.

In der „voll entspannt“-Gruppe lernen die Kinder vielfältige Entspannungsmöglichkeiten kennen, die sie später auch zu Hause anwenden können. Dazu gehören Traumreisen, autogenes Training, Stilleübungen und Wahrnehmungsspiele. Die Entspannungsübungen machen nicht nur Spaß, sondern sie wirken sich nachgewiesenermaßen auch positiv auf das Wohlbefinden und die Gesundheit aus.

Die Termine

Die Kindergruppe für Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren findet am 11., 18. und 25. März, 1. und 22. April jeweils von 16 Uhr bis 17 Uhr im Caritasberatungszentrum in der Bismarckstraße 1 in Wertheim statt. Eltern sind zum Start und Abschluss des Kurses am 4. März und 29.April jeweils von 17 bis 18 Uhr in die Beratungsstelle eingeladen.

