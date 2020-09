Kunstworkshops mit diversen Schwerpunkten

Bronnbach.Die Veranstaltungsreihe „Bronnbacher Akademie“ bietet im September Kunstworkshops mit unterschiedlichen Schwerpunkten an. Dabei können künstlerische Grundlagen sowie neue Techniken in der inspirierenden Umgebung der Klosteranlage erlernt werden.

Von Freitag, 18. September, bis Sonntag, 20. September, widmen sich die Teilnehmer im Kurs „Kalligrafie – die Fraktur – von moll bis dur“ zusammen mit Kursleiter Gosbert Stark der Schrift und ihrer Form. Die Wandlung der Schriftform, welche unter dem Begriff „Fraktur“ zusammengefasst wird, wird in Form der klassischen sowie einer Hybrid-Fraktur – einer zeitgemäßen und lebendigen Schrift – behandelt.

Am Samstag, 19. September, findet von 11 bis 17.30 Uhr unter der Leitung von Marina Huiss der Kurs „Per Sonare – Die Kraft der Stimme“ im Kloster Bronnbach statt. Dabei erproben die Teilnehmer nach einer theoretischen Einführung und anschließenden praktischen Atem-, Sprech- und Stimmübungen das Zusammenwirken von Atmung, Körperhaltung und Stimme. Die Sprache oder Rede als überzeugende Vermittlung von Inhalten durch verbale und nonverbale Ausdrucksformen wird geübt, Hauptaspekte sind Ausdruck, Sprache und Gestik. Ziel des Workshops ist es, mit der Kraft der Stimme stärker und nachhaltiger zu überzeugen sowie zu motivieren und diesen Effekt mittels passender Methodik zu stabilisieren. Die Teilnehmer werden darum gebeten, eine Yogamatte oder eine alternative Unterlage, einen Korken, ein Taschenbuch sowie Verpflegung für die Pause mitzubringen. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 11. September, telefonisch unter 0711/60154830 oder 01621874779 sowie per E-Mail an martinahuiss@maria-lux.de möglich.

Wie eine Mappe für die Bewerbung zu einer künstlerischen Ausbildung zu bestücken ist, zeigt Gunther Schmidt im Mappenkurs, welcher von Samstag, 19. September, bis Sonntag, 20. September, im Kloster Bronnbach stattfindet. Trotz unterschiedlicher Profile der Ausbildungsinstitute wird bei der Bewerbungsmappe allgemein Wert gelegt auf Handzeichnungen und authentische Studien, welche eine persönliche künstlerische Handschrift aufzeigen. Die Teilnehmer werden darum gebeten, ihre persönlichen Arbeiten, Vorstudien, Zeichengeräte und gegebenenfalls persönlich bevorzugtes Material mitzubringen.

Von Freitag, 25. September, bis Sonntag, 27. September, entdecken die Teilnehmer des Kurses „Zwischen Schwarz und Weiss“ unter der Leitung von Manfred Bodenhöfer bei dem Verzicht auf bunte Farbigkeit eine Melodik aus Grautönen in ihrer subtilen Welt zwischen Schwarz und Weiß. Dabei eigenen sich mitgebrachte, aber auch im Kloster Bronnbach gefundene Objekte hervorragend zur zeichnerischen Annäherung an Formen, welche nach schichtweiser Veränderung durch Überlagerung mit grafischen und malerischen Mitteln einen eigenständigen Bildausruck entwickeln. lra

