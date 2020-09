Kundencenter wieder geöffnet

Freudenberg.Nach der Corona-bedingten Schließung Mitte März werden die Stadtwerke Freudenberg das Kundencenter in der Hauptstraße 152 in Freudenberg wieder zu den gewohnten Zeiten für Besucher öffnen. So haben Kunden die Möglichkeit, das Kundencenter immer dienstags in den geraden Kalenderwochen zwischen 15 Uhr und 18 Uhr zu besuchen.

Nach wie vor steht dabei die Gesundheit der Besucher und der Mitarbeiter an oberster Stelle. „Wir bitten unsere Kunden und Besucher des Tourismusbüros Freudenberg, das Büro lediglich einzeln zu betreten und sich die Hände zu desinfizieren“, informiert Jürgen Seubert, Leiter des Kundencenters. Zudem die Besucher gebeten, ausreichend Abstand zu halten und einen Mund- und Nasenschutz zu tragen.

Für Fragen oder Wünsche stehen die Stadtwerke Freudenberg außerdem unter 0 93 42/909-222, kundencenter@stadtwerke-wertheim.de oder im Kundencenter in Wertheim zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung.

