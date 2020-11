Kulturschaffende treten im Internet auf

Mit dem Lockdown light müssen auch Kulturfans auf ihre geliebten Veranstaltungen verzichten. Kulturschaffende aus der Region bieten jedoch Kunstgenuss auf neuen Wegen.

Wertheim/Freudenberg. Die Gewölbegaukler des Convenartis lesen auf ihrem Videokanal auf der Plattform „Youtube“ Geschichten für ihre Fans. „Da für unsere Theatergruppen aktuell weder Proben noch sonstige Aktivitäten möglich sind, kam uns die Idee dem Publikum zumindest Texte vorzulesen“, berichtet Nadine Schmid, stellvertretende Vereinsvorsitzende des Convenartis im FN-Gespräch.

Die Idee hatte Walter Hörnig dem Vorstand vorgeschlagen. Er ist für die Programmplanung verantwortlich. „Die Mitglieder der Theatergruppe haben die Idee begeistert aufgenommen“, so Nadine Schmid. Auf virtuellem Wege besprach man die Idee mit den Schauspielern und fragte wer bei der Videoproduktion vor die Kamera wollte. „Das waren fast alle.“

Zwei Tage vor dem Lockdown hatte man sich noch mal mit Maske und Abstand real getroffen. Bernadette Latka , die Leiterin der Theatergruppe, hatte dazu verschiedene Bücher mitgebracht. Daraus machte man die ersten Leseproben.

Sechs Videos

Im Anschluss bereite jeder Mitwirkende zu Hause einen Text aus diesen Büchern oder aus selbst gewählten Werken vor. „Beim Dreh sind nur der Vorleser und Walter Hörnig als Kameramann dabei.“ Das erste Video ist bereits auf dem Kanal: „Convenartis“ hochgeladen.

Rainer Dreikorn liest im Sessel sitzend den „Giftpilz“ von Manfred Kyber. „Bisher haben wir sechs Videoclips produziert, die nach und nach veröffentlicht werden“, so Schmid. Zudem werde man weitere Lesungen in Einzelterminen drehen. Die ersten Videos entstanden im Convenartis-Keller. „Wir wollten ihn so wieder beleben.“ Später solle es noch weitere Drehorte geben.

So will man an anderen Orten zum Beispiel lokale Sagen präsentieren. „Die Aktion wollen wir mindestens solange weiterführen, wie der Lockdown geht.“ Weitere Projekte gebe es aktuell nicht. „Es ist schwierig, da wir uns nicht treffen dürfen, auch nicht gruppenintern.“

Für die Theateraufführung im März 2021 gibt es neue Pläne. Das ursprünglich geplante Stück will man zu einem anderen Zeitpunkt spielen. „Stattdessen führen wir am geplanten Termin eine Zusammenstellung von Szenen aus verschiedenen Theaterstücken vor, dies sind unter Coronaauflagen einfacher zu proben.“

Der evangelische Kirchenbezirk Wertheim nutzt verschiedene Möglichkeit, um den Aktiven und Zuhörern Musik und Gesang zu bieten. Proben in Chorstärke sind aktuell nicht möglich. So finden Stimmproben für Mitglieder von Jugendchor und Kammerchor der Stiftskirche in Kleinstgruppen statt. Mit den Mitgliedern der Kinderchöre probt Bezirkskantorin Katharina Wulzinger per Videokonferenz.

Musikfreunde können Musik und Gesang in den Gottesdiensten lauschen. Unter Einhaltung des kirchlichen Hygieneschutzkonzepts für Kirchenmusik dürfen die Chöre in kleiner Besetzung für die Gottesdienstbesucher singen. Im Advent wird es zusätzlich an einigen Samstagen Adventsandachten geben, die mit Orgel und Gesang musikalisch gestaltet werden.

Eigens produzierte Advents-CD

Außerdem wird es auf der Internetseite des evangelischen Kirchenbezirks Wertheim an jedem Tag im Dezember ein Video von Wulzinger mit Adventslied geben.

Für den Musikgenuss zu Hause sorgt die neue CD „Abendlieder“ mit dem Bezirksposaunenchor, dem Jugendchor der Stiftskirche und Organist Carsten Klomp. Diese ist unter anderem im Dekanatsbüro erhältlich.

Außerdem engagiert man für die Gottesdienste Profimusiker. Damit folgt man dem Aufruf der evangelischen Landeskirche Baden, den Profis auf diese Weise Auftrittsmöglichkeiten zu geben, da alle anderen Konzerte ausfallen. „Wir leisten damit einen, wenn auch minimalen, Beitrag zu deren Existenzsicherung“, so Wulzinger.

Die städtische Musikschule Freudenberg wird im Dezember ihre Fans mit einem Videokonzert auf dem Kanal „Freudenberg erleben“ erfreuen. Das Adventskonzert vor Ort war ursprünglich für den 29. November geplant gewesen. Als klar wurde, dass dieses nicht möglich sein werden, wurde über eine virtuelle Alternative nachgedacht. „Nach dem Erfolg des Livestream-Konzerts auf Youtube im Sommer entschieden wir uns wieder für ein Videokonzert“, berichtet Musikschulleiter Michael Korn. Aus Kostengründen werde es diesmal aber keine Liveübertragung sondern ein aufgezeichnetes Konzert geben.

Mit Begeisterung dabei

Nach einer kurzen Begrüßung werden verschiedenen Videobeiträgen der Musiker folgen. Ein großer Teil der Musikschüler und Gruppen sei mit dabei. „Werden es zu viele Beiträge, machen wir einfach zwei Videokonzerte daraus.“

Schon seit Anfang November laufen die Dreharbeiten. Dazu hat man extra einen Raum der Musikschule zur adventlich dekorierten Videostudie gemacht. „Einige Beiträge sind auch in meinem Tonstudio in Kleinheubach oder in der neuen Kirche Freudenberg gedreht worden.“ Die Aufnahmen übernimmt Korn selbst. „Teilweise filmen auch die Eltern der Schüler.“ Gedreht wird unter strenger Beachtung aller Coronaauflagen. Alle Beteiligten von klein bis groß seien mit Begeisterung dabei, so Korn.

Die Aktiven würden sogar eigene Dekoration für den Dreh mitbringen und sich genau überlegen, was sie anziehen. So erklärten beispielsweise die allesamt erwachsenen Mitglieder des Ukulelenensemble, es sei gut, durch die Videos auch in Coronazeiten ein Konzert geben zu können. „Vor Livepublikum wäre es aber noch schöner“, waren sie sich einig.

Zu sehen sein wird das Adventskonzert mit dem Titel „Adventszauber - ein Videokonzert.“ ab dem 12. Dezember. „Das wäre eigentlich der erste Tag des Weihnachtsmarkt in Freudenberg gewesen, der dieses Jahr ausfällt.“

