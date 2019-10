Kultur in entspannter Atmosphäre

Licht, Kunst und mitreißende Musik wird am Samstag, 26. Oktober, im Kloster Bronnbach zwischen 19 und 0.30 Uhr geboten.

Bronnbach. Die Bronnbacher Klosternacht findet am Samstag, 26. Oktober, statt. Die Besucher erwartet zwischen 19 Uhr und 0.30 Uhr in den Räumen des Klosters Bronnbach ein buntes und abwechslungsreiches Kulturprogramm.

Mit der Messe der Bronnbacher Patres in der Kirche beginnt die Klosternacht um 19 Uhr. In den Räumen des Klosters werden anschließend unterschiedliche Programmpunkte aus Musik, Kunst und Unterhaltung angeboten. Lichtkunstinstallationen, Sonderführungen und regionale Spezialitäten sowie Wein- und Weihrauchverkostungen ergänzen das bunte Angebot.

Dieses Jahr präsentiert der Zauberer Stefan Alexander Rautenberg im Bernhardsaal seine Kunst. Das außergewöhnliche Duett Dirk Denzer und Giakomo sorgt für ganz besondere musikalische Momente bei der „Future Violine Show“. Die Kombination aus Leucht-Jonglage, Comedy, Artistik und gefühlvoller und futuristischer Musik auf der kunstvollen, von innen beleuchteten, gläsernen Violine schafft magisch-mystische Welten.

Die Vinothek wird für einen Abend mit Gipsyjazz von Matthias Ernst in einen Jazzkeller verwandelt. Meditative Klänge mit GongZeit und Christian Bestle sorgen in der gesamten Anlage für eine besondere Atmosphäre.

Das Besondere an der Klosternacht ist, dass sich jeder Besucher ganz entspannt sein individuelles Programm zusammenstellen kann, da sich die Programmpunkte am Abend mehrmals wiederholen. Schlendern in entspannter Atmosphäre steht deshalb im Mittelpunkt. Das Nachtgebet um 24 Uhr, die Komplet mit gregorianischen Gesängen in der Kirche, beschließt das Programm der Bronnbacher Klosternacht.

Tickets für die Klosternacht gibt es im Vorverkauf unter www.reservix.de und beim Kloster Bronnbach unter der Telefonnummer 0 93 42 / 935 20 20 28. Kinder bis zum Alter von 14 Jahren haben freien Eintritt. Die Abendkasse öffnet ab 18 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter www.kloster-bronnbach.de. lra

