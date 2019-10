Kultur besser verstehen und kennenlernen

Wertheim.Nachdem im letzten Jahr Schüler des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums im Rahmen eines Schüleraustausches die Mitchell High School in Sydney besuchten und bei Gastfamilien übernachteten, fand nun der Gegenbesuch der australischen Schüler statt.

Für fünf Tage besuchten 14 australische Schüler der Mitchell High School in Sidney zusammen mit zwei Lehrern ihre Austauschpartner am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Wertheim. Auf dem Plan stand unter anderem die Teilnahme am Unterricht. Natürlich sollten die Australier aber auch die Umgebung Wertheims kennen lernen.

Die Australier wurden von den deutschen Schülern und Lehrern in Wertheim empfangen und übernachteten bei ihren deutschen Austauschpartnern. In dieser Zeit hatte jeder die Möglichkeit den australischen Gästen die deutsche Kultur näher zu bringen. Auf dem Programm stand deshalb selbstverständlich der Besuch der Wertheimer Messe. Außerdem offenbarte eine Stadtführung in Wertheim den weit gereisten Gästen die Besonderheiten der Stadt. Auch die Burg oder die Residenz in Würzburg waren beliebte Ziele, da die Australier solche Gebäude aus Sydney nicht kennen.

Selbstverständlich begleiteten die Australier die deutschen Schüler auch in die Schule. Obwohl es teilweise Sprachprobleme gab, konnten die australischen Schüler einiges über den deutschen Unterricht lernen – nicht zuletzt aufgrund der eifrigen Versuche der deutschen Schüler und Lehrer, alles verständlich zu übersetzen. Der Höhepunkt des Besuches war die Fahrt ins Mercedes-Benz-Museum nach Stuttgart. Auch die Innenstadt Stuttgarts sowie der Fernsehturm mit seinem tollen Blick über die Stadt standen auf dem Programm. Zum Abschluss des Tages und des Schüleraustauschs wurde eine kleine Feier in der Cafeteria des Gymnasiums organisiert. Bei mitgebrachtem Essen konnten Schüler, Lehrer und Eltern sich über die vorherigen Tage austauschen und den Abend genießen.

Abschied nehmen hieß es am darauffolgenden Morgen. Die australischen Gäste traten die Weiterreise nach Österreich an. Es wurden die letzten Bilder geschossen und Umarmungen getätigt, bevor die Schüler und Lehrer in den Bus stiegen. Viele neue Freundschaften entstanden bei diesem Austausch und die deutschen und australischen Schüler lernten sich und die jeweilige Kultur besser kennen. Es war eine wertvolle Zeit und wichtige Erfahrungen für alle. dbg

