Kulinarische Reise führt nach Syrien

Wertheim.Zum Abschluss der Ferien für Entdecker des Stadtjugendrings Wertheim boten die Forscherkids eine kulinarische Reise nach Syrien. In einem Kochkurs in Kooperation mit dem internationalen Frauentreff von „Willkommen in Wertheim“ bereiteten die Kinder verschiedene arabische Gerichte zu, die Gleichaltrige in Syrien gern essen. Unterstützt wurden sie von sieben syrischen Frauen und Mädchen.

Mit viel Spaß wurde in Gruppen geschnitten, gerührt, gebraten und gebacken, sodass im Laufe der vier Kursstunden in der Küche der Grundschule Bestenheid ein ganzes Menü entstand. Die Frauen standen dabei mit Rezepten und hilfreichen Tipps zur Seite. Die Kinder probierten Gerichte, die sie vorher noch nicht kannten. Neu war für sie, die Zutaten in Tassen, statt in Gramm abzumessen. Als Vorspeise gab es „Kobba“, ein kaltes Gericht aus Bulgur, Paprika- und Tomatenmark, Kreuzkümmel und Olivenöl.

Kräutern spielen in der arabischen Küche allgemein eine große Rolle. Das merkte man auch am Salat, der Minze, Koriander und viel Petersilie enthielt. Satt Essig wird Zitronensaft verwendet. Dazu gab es frittiertes Fladenbrot. Der Hauptgang waren „Hümeida“, Teigtaschen mit Kartoffeln und Käse oder Spinat gefüllt. Zum Nachtisch gab es „Barazek“, Kekse mit Sesamüberzug. Ein interessantes Geschmackserlebnis war selbst gemachter Ayran, ein mit Salz gewürztes Getränk aus Joghurt und Wasser.

Die jungen Forscher zwischen sieben und zwölf Jahren fassten zufrieden zusammen: „Es gab viel zu tun, es hat Spaß gemacht und wir werden es zu Hause nachkochen.“ Die Kinder erfuhren viel über die syrische Kultur. So übten sie, sich auf Arabisch vorzustellen und zu zählen, lernten Schriftzeichen kennen und sprachen über muslimische Feste wie Ramadan und das Zuckerfest. Zu diesem bekommen Kinder neue Kleider.

„Reiche Menschen spenden den Armen Geld, damit sie sich neue Kleider kaufen können“, berichteten die Frauen. Die Kinder erfuhren, dass Christen und Muslime ihre Feste in Syrien gemeinsam feiern. Die Kurs-Helferinnen setzen diese Tradition in Deutschland fort. bdg

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.09.2019