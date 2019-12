Künftige Ruheständler verabschiedet

Zum Jahresabschluss wurden bei der Kurtz GmbH treue Mitarbeiter geehrt und angehende Ruheständler verabschiedet.

Kreuzwertheim. Bei der letzten Informationsveranstaltung des Jahres in der Wiebelbacher Maschinenfabrik ließeverzichtete Kurtz-Geschäftsführer Uwe Rothaug auf die übliche Zahlenwelt aus Auftragseingang, Umsatz und Ausblick auf die kommenden Wochen. Vielmehr nutzte das Kurtz-Management die letzte Zusammenkunft, um ein bewegtes Jahr gemeinsam in Form eines Imbiss ausklingen zu lassen, heißt es in einer Presseerklärung des Unternehmens.

Zuvor standen fünf Ehrungen und drei Verabschiedungen auf dem Plan. Kurtz-Geschäftsführerin Carolin Kurtz übernahm die Jubilare, bei denen zuerst zwei Kollegen für zehnjährige Betriebszugehörigkeit geehrt wurden: Sebastian Nitschky, stellvertretender Montageleiter, und Patrick Spengler, SPS-Softwarearchitekt. Für zwei Jahrzehnte geehrt wurde Markus Cicewski, der von Dezember 1999 bis Februar 2003 seine Ausbildung zum Mechatroniker bei Kurtz absolvierte, bevor er als Servicetechniker weltweit für die Schaumstoffmaschinen im Einsatz war. Seit August 2017 ist der Allrounder als Techniker Servicesupport für die Hotline der Schaumstoffmaschinen aktiv.

Ein Vierteljahrhundert im Unternehmen ist Walter Albert, eingetreten im November 1994 als Betriebsschlosser in der damaligen Alu-Gießerei und zuständig für die Instandhaltung von Gießmaschinen. Im Januar 2013 wechselte der Röttbacher in den Versand der Schaumstoffmaschinen, eine weitere Station folgte im April 2016: die Instandhaltung. Mit breitem Wissen, gutem Vorstellungsvermögen und stets offenem Ohr für die Kollegen finde der Motorrad- und Baggerfahrer immer optimale Lösungen.

Jubilarseitig war schließlich Frank Ulbrich an der Reihe, der im Oktober 1989 als Maschinenschlosser bei Kurtz begonnen hatte. Der Wertheimer montierte alle möglichen Baugruppen an Schaumstoffmaschinen verschiedenster Typen und Größen, im Laufe der Jahre erweiterte sich der Tätigkeitskreis auf Demontagearbeiten sowie Versand und bezog auch Kurtz-Gießereimaschinen mit ein.

Dann übernahm Kurtz-Geschäftsführer Uwe Rothaug den Part, drei Kollegen in den verdienten Ruhestand zu verabschieden: Wazlaw Lewandowski war im September am als Schlosser in der Werkzeug- und Kokillenvorbereitung eingetreten, bevor er ab Anfang 1996 bei den Gießern zum Einsatz kam. 2012 wurde Lewandowski in die Alu-Gießerei in den Schwerkraftguss übernommen. 2015 wechselte er als Elektriker in die Kurtz GmbH, wo er bei den Gießereimaschinen Baugruppen installierte und Medienschränke baute.

Weiter ging es mit Manfred Schwob, der im Januar 1978 als Techniker in der Konstruktionsabteilung mit Schwerpunkt Faserstoffmaschinen ins Unternehmen eingetreten war. 1983 erfolgte der Wechsel in die Konstruktionsgruppe Blockformen für die EPS-Verarbeitung und ab 1990 Leitung der Gruppe Projektierung und Konstruktion für Gießereimaschinen. Seit 1997 leitet der Heigenbrückener die Abteilung Entwicklung und Konstruktion der Kurtz-Gießereimaschinen. Aufgabenschwerpunkte während der langen Betriebszugehörigkeit waren unter anderem Entwicklung und Konstruktion von Gießereimaschinen, Anlagenprojektierung und Projektbetreuung.

Nach 42 Jahren geht Senior-Konstrukteur Manfred Schwob zum Jahresende in den Ruhestand. Abschließend verabschiedet wurde Viktor Tschaus, Elektriker Montage Schaumstoffmaschinen, der im Mai 1998 bei Kurtz anfing. In den insgesamt 21 Jahren war Viktor Tschaus nicht nur zuständig für Installation, Prüfstand, Endabnahme, er absolvierte auch etliche Auslands-Serviceeinsätze für die Gießerei- und Schaumstoffmaschinen, unter anderem in Frankreich und Russland, und war bei zahlreichen Sonderprojekten dabei. „Ich möchte unseren Jubilaren recht herzlich im Namen des Managements für Ihren Einsatz im Unternehmen danken und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Unseren künftigen Rentnern danke ich ebenfalls und wünsche einen guten Start in den neuen Lebensabschnitt“, sagte Uwe Rothaug, der alle Jubilare und angehende Ruheständler mit einem bunten Strauß und einem Geldgeschenk bedachte. Auch der Konzernbetriebsratsvorsitzende Joachim Kraft richtete das Wort an die Belegschaft sowie Jubilare und verabschiedete sich eigens von den drei künftigen Ruheständlern Auch er würdigte die Leistung der Kurtz-Mannschaft in den zurückliegenden zwölf Monaten. kurtz

