Künftig kostenlos im Internet surfen

Einwohner und Gäste der Main-Tauber-Stadt können nun auf und rund um den Marktplatz kostenlos im Internet surfen.

Wertheim. Im Rahmen des Weihnachtsmarkts wurde das Wertheimer City-WLan in Betrieb genommen. Während der Gesangsdarbietung von Gemeinderat, Ortschaftsräten und Stadtteilbeiräten klingelte das Smartphone von Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez. Der Anrufer war Thomas Beier, Geschäftsführer der Stadtwerke. Dieser fragte, wo sich das Stadtoberhaupt gerade befinde, denn er habe ein Geschenk für ihn. Schnell hatte man sich auf der Marktplatzbühne verabredet.

Wunsch wurde erfüllt

Herrera Torrez öffnete dort gespannt das große rote Geschenk von Beier. Über den Inhalt, ein Tablet, wunderte er sich. Er wolle keine Hardware, er wünsche sich ein Wlan, bemerkte der Verwaltungschef. Beier klärte ihn auf, das Tablet der Stadtwerke sei auch nicht zu verschenken. Er brauche es, um das City-Wlan zu aktivieren.

Als symbolischen Start aktivierte er Skybeamer, die weihnachtliche Symbole auf die Fassaden der Häuser am Marktplatz warfen. Außerdem steuerte er die Weihnachtsbeleuchtung des Platzes über das Netz. Gezeigt wurde auf großer Leinwand anschließend der Werbefilm für das City-Wlan.

Als Nutzungsmöglichkeit beschreibt Beier darin unter anderem: „Musik, Videostreaming und Daddeln.“ Der Film kann ab dieser Woche auf der Internetseite der Stadtwerke Wertheim angeschaut werden.

Oberbürgermeister Herrera Torrez stellte ergänzend zum Film fest, das Angebot sei ein zeitgemäßes Instrument, um Bürgern und die zahlreichen Touristen Zugang zum Netz zu ermöglichen.

Digitale Stadtführung

Einig waren sich beide, dass das freie Wlan auch neue Informationsangebote wie digitale Stadtführungen und Parkinfos fördern könne. Aktuell sorgen vier Hotspots dafür, dass eine Nutzung des City-Wlan vom Engelsbrunnen über den gesamten Marktplatz bis in die Maingasse und Eichelgasse möglich ist.

Angebunden ist das Wlan am Marktplatz mit 600 mbit/s im Downstream und 60 mbit/s im Upstream.

„Die Geschwindigkeit beim Nutzer hängt davon ab, wie viele Leute gleichzeitig im Netz eingeloggt sind“, so Beier im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten.

1000 Nutzer gleichzeitig

Man wolle mindestens 1000 Leuten gleichzeitig die Nutzung ermöglichen, wenn dann auch mit niedrigerer Geschwindigkeit. Bis Anfang 2020 werden vier weitere Hotspots als Zugangspunkte hinzukommen, hieß es. Damit kann zusätzlich auch noch die Brückengasse abgedeckt werden.

„Zukünftig sollen Wenzelsplatz und Neuplatz folgen“, ergänzt Thomas Beier. Perspektivisch will man auch weitere Plätze in der Wertheimer Kernstadt in dieses Angebot einbinden.

Eigentümer des Wlan-Netzes ist die Stadt Wertheim, die komplette technische Administration liegt bei den Stadtwerken.

Keine Anmeldung nötig

Der Zugang zum City-Wlan ist kostenlos, unbegrenzt und ohne Anmeldung möglich, machte der Stadtwerke-Geschäftsführer homas Beier deutlich.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.12.2019