Künftig 14 Euro pro Stunde

Jürgen Graner, neuer Leiter der Stabsstelle „Zentrale Steuerung, politische Planung“, trat diese Woche seinen Dienst an und nahm erstmals auf Verwaltungsseite an einer Sitzung des Gemeinderats teil.

OB Markus Herrera Torrez wies daraufhin, dass manch einer von der fehlenden Beleuchtung des neuen Archivs auf der Burg irritiert sein könnte. Das bisherige Leuchtmittel stehe derzeit auf dem Markt nicht mehr zur Verfügung. Man bemühe sich zusammen mit den Stadtwerken um eine Lösung.

Heinz Staubitz erinnerte in der Bürgerfragestunde an seine Nachfrage, ob die Stadt noch Glyphosat bei der Unkrautbekämpfung nutze. Der OB berichtete, dass dies seit 2016 nicht mehr der Fall sei.

Staubitz sprach erneut die Tatsache an, dass in der Altstadt keine Solaranlagen auf den Dächern montiert werden dürfen. Dies sei eine Benachteiligung. Der OB antwortete, dass die Altstadtsatzung dies nicht erlaube. Wolle man das ändern, müsse sich der Gemeinderat damit beschäftigen. In der Verwaltung gebe es derzeit keine entsprechenden Überlegungen.

Konrad Schlör, Winzer aus Reicholzheim, sprach das umstrittene Volksbegehren Artenschutz an. Auf die Frage, wie die Stadt dazu stehe, antwortete der OB, dass die Stadtverwaltung dazu keine politische Position einnehme.

Am Rande der Sitzung wurde bekannt, dass an der L 2310 in Bestenheid zwischen den Kreuzungen Breslauer Straße und Königsberger Straße eine neue Ampelanlage für den Fußgängerverkehr installiert werden soll.

Oberbürgermeister Herrera Torrez bat die Stadträte um Unterstützung beim Weihhnachtssingen auf dem Weihnachtsmarkt, das am Samstag, 14. Dezember, um 16.30 Uhr stattfindet. wei