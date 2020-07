Kritik am Verfall von Bausubstanz

In der Dertinger Ortschaftsratssitzung regte sich leise Kritik über den Verfall von Bausubstanz und Verkehrsprobleme. Das Gremium beharrt auf geplanten Vorhaben der Stadt 2020 und 2021.

Dertingen. „Wir haben gedacht, wir treffen uns mal wieder in dieser komischen Zeit“, begrüßte Ortsvorsteher Egon Beuschlein zahlreiche Bürger in der Mandelberghalle zur Ortschaftsratssitzung. Es war die erste Sitzung nach dem Lockdown – und so gab Beuschlein einen Rückblick auf die Aktionen, die in diesem Jahr noch stattgefunden hatten.

Die Dorfgemeinschaft hatte sich wieder an der Aktion „Saubere Landschaft“ beteiligt – und auch ein Baum- und Strauchschnitt im Ortwurde noch durchgeführt. Danach ruhten alle Veranstaltungen. Kein Weinfest, keine Durchführung von geplanten Baumaßnahmen, keine Sitzungen, so lautete die Bilanz des Lockdowns. Dafür wurde aber am Neubaugebiet die Erschließung vorangebracht, eine Fertigstellung sei in Kürze zu erwarten.

Gut organisiert

Die über die Stadt Wertheim organisierte Nachbarschaftshilfe in der Corornazeit hatte in Dertingen nur mäßigen Erfolg. Obwohl sich 22 ehrenamtliche Helfer gemeldet hatten, musste nur wenig von ihnen erledigt werden. „Die Leute sind gut organisiert in Dertingen“, lobte Beuschlein die bereits existierenden Hilfsangebote der Nachbarn untereinander.

Er berichtete, dass die Kirchenverwaltung plane, die Chorfenster mit einem UV-Schutz nachzurüsten, da die Sonneneinstrahlung den Altar schon leicht geschädigt habe.

Außerdem werden aller Voraussicht nach in Kürze Schafe die Beweidung des schwer zugänglichen Gebietes an der Rampe übernehmen. Eine entsprechende Pachtabsicht liegt derzeit bei der Stadt zur Prüfung.

Größere Diskussionen gab es über abgestellte Fahrzeuge an unübersichtlichen Stellen oder im eingeschränkten Halteverbot. Der Ortschaftsrat weiß um diese Missstände, so Beuschlein, aber jede Eingabe bei der Stadt oder beim Ordnungsamt verpuffen, da es sich angeblich nicht um Verstöße handelt, die geahndet werden müssen. „Der Gewerbetreibende kann sich alles erlauben“, wurde ein Bürger deutlich. Ihn und weitere Anwesende stört der Lkw an der Kreuzung Richtung Kindergarten gewaltig, denn die Sicht sei sehr eingeschränkt und selbst Busse, die auf der Straße fahren, täten sich schwer, sich hier korrekt zu verhalten.

Ähnliche Ausdrücke wählten andere Bürger über den Zustand des Lagerhauses. Der Verfall schreite unaufhaltsam voran – und obwohl der Eigentümer wohl Zuschüsse zum Abriss des alten Silos bekommen hatte, passiere an dem Gebäude nichts mehr. „Das ist ein Schandfleck in unserem Dorf“, sagte ein direkter Nachbar. Alle Gebäude im direkten Umfeld würden saniert oder seien es schon, nur im Lagerhaus gehe nichts vorwärts, so die Kritik von Bürgern. Dem Ortschaftsrat seien hier die Hände gebunden, erwiderte Beuschlein, denn es handle sich um Privatbesitz und da seien die Mittel zum Einschreiten begrenzt.

Der Ortsvorsteher berichtete, dass die Stadt die Ortsteile aufgefordert hatte, alle Investitionen auf ihre dringende Notwendigkeit zu überprüfen, da man nicht nur wegen der Coronakrise sparen müsse. Der Ortschaftsrat will allerdings an den bereits geplanten Maßnahmen, wie der Erneuerung der Straßenbeleuchtung, der Anbringung diverser Handläufe und der Planung eines neuen Feuerwehrgerätehauses festhalten, da diese Punkte bereits 2019 geschoben worden seien. Auch die bereits beantragte Beschattung am Friedhof, die Erweiterung des Holzlagerplatzes, eine Fußgängerbrücke über den Aalbach und der Ausbau des Fahrradweges nach Wertheim, am besten südlich der Autobahn, da hier am wenigsten Begegnungsverkehr mit Kraftfahrzeugen zu erwarten ist, stehen weiter auf der Agenda des Ortes.

Beuschlein informierte die Bürger, dass der Häckselplatz weiter geschlossen bleibe, da man zu viel andersartigen Müll dort gefunden habe.

Bis sich die Situation nicht gebessert hat, müsse man eben die Schließung akzeptieren. Ähnliches gelteilt für die Boxen für Hundekottüten. Auch hier sei der Restmüllanteil zu hoch und so habe man kurzerhand die Boxen wieder abmontiert.

Zum Schluss mahnte Egon Beuschlein seine Mitbürger, für dieses Wochenende wegen dem bevorstehenden „Deddinga Weipfadla“ ihre Wege und Vorgärten zu säubern, denn die zu erwartenden Besucher würden sich im Ort wohler fühlen, wenn alles sauber und aufgeräumt wirkt. „Wir haben das Dorf so, wie wir es machen“, bat er um Unterstützung.

