Krippenspiel bei Kerzenlicht

Kembach.An einem ungewöhnlichen Ort erfährt die Reihe der Brunch-Gottesdienste am Samstag, 21. Dezember, um 17 Uhr eine Fortsetzung. Die Sporthalle am Sportplatz in Kembach wird in Kerzenlicht getaucht sein und so den idealen Rahmen für die Aufführung des Krippenspiels bilden. Jugendliche und Erwachsene werden die Weihnachtsgeschichte neu aufleben lassen. Mit dabei sind Schafe und Esel, so dass die Szene realistischer wirkt.

Ein Projektchor unter Leitung von Sonja Miranda-Martinez wird Lieder aus dem Weihnachtsmusical „Das erste Weihnachtswunder“ von Oliver Fietz singen. 45 Mitwirkende freuen sich darauf, die Besucher auf das Weihnachtsfest einzustimmen, wie die Verantwortlichen mitteilen.

Im Anschluss an die Aufführung gibt es Glühwein und Punsch. Dafür sollten möglichst eigene Tassen mitgebracht werden. Auch Weihnachtsgebäck und Fingerfood ist herzlich willkommen. Die Kirchengemeinden und der CVJM als Veranstalter empfehlen allen Besuchern dieses Krippenspiels, Decken mitzunehmen, um die Zeit auch bei Kälte wirklich genießen zu können.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.12.2019