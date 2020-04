Kreis ordnet weitere Schließung an

Wertheim Village offen oder geschlossen? Entscheiden werden wohl Verwaltungsrichter. Gerd Weimer (wei)

Bettingen.„Willkommen zurück in Wertheim Village.“ Unter dieser Überschrift kündigt das Outlet Center auf Facebook und der eigenen Homepage die Wiedereröffnung des Factory Outlet Centers in Bettingen für Donnerstag, 23. April, an.

Das Landratsamt des Main-Tauber-Kreises will die Wiedereröffnung allerdings verhindern. Mit einer Verfügung auf der Basis des Infektionsschutzgesetzes habe man den

...