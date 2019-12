Kosten für Personal steigen

Wertheim.Die Personalkosten beim Baubetriebshof der Stadt Wertheim steigen deutlich. Referatsleiter Achim Hörner stellte den Wirtschaftsplan für das kommende Jahr auf der Sitzung des Betriebsausschusses am Montag vor. Er verwies auf die wachsende Auftragslage und den gestiegenen Arbeitsaufwand durch gesetzliche und ökologische Vorgaben, welche die Schaffung von zwei zusätzlichen Stellen notwendig mache. 34,8 Stellen würden es dann insgesamt sein.

Zudem sollen wie schon in den Vorjahren Aushilfen und Saisonkräfte dazu beitragen, dass der Baubetriebshof seine bestehenden Aufträge zügiger abarbeiten und zusätzliche Aufträge erledigen kann. Insgesamt erhöhen sich die Personalkosten um 231 000 auf rund 2,1 Millionen Euro, was einer Steigerung von 12,5 Prozent entspricht. Neben den zusätzlichen Stellen tragen auch Tarifvertrags- und Entgeltstufenerhöhungen zum Plus bei den Personalkosten bei.

Auftragsstau

Christian Ulzhöfer (Bürgerliste) kritisierte die Kostensteigerung: Über die vergangenen Jahre verzeichne die Verwaltung ständig Kostensteigerungen und das „in einer Stadt, die eigentlich nicht gewachsen ist“. Achim Hörner verwies auf den Auftragsstau und die komplexer werdenden Aufgaben. Die gesetzlichen Anforderungen seien gestiegen . Zudem finde man keine Firmen, welche die Arbeiten im Auftrag erledigen könnten. „Die Arbeit ist da“, so Hörner, „wir wollen sie erledigen.“

2,8 Millionen Euro Umsatz

OB Markus Herrera Torrez sprang dem Referatsleiter zur Seite: Die Gesellschaft fordere mehr ein. Man habe zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren: „Wir machen es einfach nicht mehr, oder wir gehen den Wünschen der Bürger nach.“ Man könne auch mehr Aufträge extern vergeben, aber dann würden die Kosten an anderer Stelle auftauchen. Der Ausschuss empfahl schließlich bei einer Enthaltung (Ulzhöfer) dem Gemeinderat, den Wirtschaftsplan zu beschließen. Der Plan sieht Umsatzerlöse von 2,8 Millionen Euro vor, die fast ausschließlich aus dem Stadtsäckel stammen. wei

