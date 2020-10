Kooperation hat sich bewährt

Mit der offiziellen Besiedelung der Stiftungsprofessur der SRH Fernhochschule wird die erfolgreiche Kooperation von Wertheim und der Hochschule fortgesetzt.

Wertheim. Die SRH Fernhochschule hat seit dem Jahr 2017 ein Studienzentrum in der Main-Tauber-Stadt. Zur Kooperation von Stadt und Hochschule gehört auch eine Stiftungsprofessur. Deren Finanzierung wurde am Dienstagvormittag im Arkadensaal für ein weiteres Jahr besiegelt.

Oberbürgermeister Markus Herrera-Torrez begrüßte dazu eine „kleine erlauchte Runde“, mit Vertretern von Hochschule, Stadt und den Unternehmen, die die Stiftungsprofessur mitfinanzieren. Die Besiegelung zeige, man habe starke Partner die das Projekt Hochschule gemeinsam mit der Stadt realisiert hätten. Sie zeige auch den Wert, den Bildung in der Stadt habe, und dass diese den Förderern einen großen Betrag wert ist.

Seit drei Jahren seien die SRH und Wertheim nun gemeinsam unterwegs. Es sei von Anfang an klar gewesen, wenn es gelingt, die SRH nach Wertheim zu holen, werde dies durch die Finanzierung einer Stiftungsprofessur begleitet. Aus Sicht der Stadt habe sich die Kooperation bewährt, so dass sie fortgesetzt werden soll. Herrera-Torrez freute sich, weitere Partner im Kreis der Finanzierer begrüßen zu können.

Weitere Unternehmen

Insgesamt wird die Stiftungsprofessur mit 80 000 Euro pro Jahr gefördert. Davon übernimmt mit Stadt Wertheim 25 000 Euro, der Main-Tauber-Kreis 15 000 Euro, die Sparkasse Tauberfranken 10 000 Euro, die Anna Göbel- und Otto-Kurtz-Stiftung 15 000 Euro und die Unternehmen Brand, Vacuubrand und Aquila Wassertechnik je 5000 Euro. „Es wäre ein schönes Signal, zukünftig noch weitere Unternehmen zu gewinnen, auch um eine stärkere Integrationskraft des Angebots zu schaffen.“

„Es ist für uns eine Herzensangelegenheit geworden in Wertheim einen Standort zu haben“, sagte Maximilian Seigerschmidt, Head of Corporate Relations der SRH Fernhochschule. Man habe gespürt, dass man gemeinsam jungen Menschen eine Perspektive bieten wolle, ein Studium oder eine Weiterbildung absolvieren zu können und dabei am Standort Wertheim zu bleiben.

Immer mehr Menschen würden das Angebot der SRH nutzen. Insgesamt seien aktuell 6 000 Studenten und 1500 Zertifikatskursteilnehmer eingeschrieben. Aus Wertheim seien es über 60 Studierende.

Zudem habe man inzwischen zehn Kooperationspartner. „Wir freuen uns über diese positive Entwicklung.“ Auch der Zuwachs bei den Stiftern löst Freude aus. Zukünftig hoffe man jedoch, die Professurfinanzierung auf mehr Schultern verteilen zu können.

Übernommen wird die Stiftungsprofessur von Prof. Dr. Ingenieur Stefan Müller.

Die Stiftungsprofessur

Er war zuvor in verschiedenen Position im Management und der Geschäftsführung mehrerer Unternehmen tätig, zuletzt als Leiter Strategie und Unternehmensentwicklung für den Kuka-Konzern. Im August folgte er dem Ruf an die SRH als Professor für Wirtschaftsingenieurwesen und Digitalisierung. Dort leitet er der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen und den Zertifikatsbereich Künstliche Intelligenz. In seiner seiner Ansprache brachte er die Freude über sine neue Rolle in der SRH zum Ausdruck. Ihm sei bewusst, wie wichtig gut ausgebildete Menschen für den Wirtschaftsstandort Deutschland sind.

Silke Walter, Leiterin des Studienzentrums Wertheim lobte, dass man der SRH räumlich flexible Möglichkeiten biete. So könne man ausweichen, wenn Räume am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium nicht nutzbar seien. Die meisten Förderer der Professur seien global Player in Wertheim mit nahezu vierstelligen Mitarbeiterzahlen. Lobend erwähnte sie, dass man mit „Aquila“ nun auch ein etwas kleineres Unternehmen gewinnen konnte.

Für die fördernden Unternehmen sprachen Rainer Kurtz, Geschäftsführer des Kurtz Ersa Konzerns, und Dr. Christoph Schöler, Geschäftsführer der Firma Brand. Beide betonten die positiven Effekte des Studienangebots. Kurtz sah das Angebot als tolle Ergänzung zur Aus- und Weiterbildung, die dem Unternehmen sehr wichtig sei. Sie passe zum Wertheimer Wachstumskonzept. Schöler ergänzte, dass das Angebot außerdem hilfreich sei, junge Menschen in der Region zu halten.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.10.2020