Konzert mit Musik von Hans Zimmer

Wertheim.Der gebürtige Frankfurter Hans Zimmer hat es in Hollywood geschafft: Er ist einer der erfolgreichsten Filmmusik-Komponisten. Einige seiner bekanntesten Melodien kommen beim Konzert mit dem Titel „The Music of Hans Zimmer & Others – A Celebration of Filmmusic“ am Samstag, 27. Juli, um 18 Uhr auf der Burg in Wertheim zur Aufführung. Im Anschluss bietet sich die Gelegenheit, das Wertheimer Altstadtfest zu genießen.

Das Publikum wird interessante Hintergrund-Storys erfahren, wie beispielsweise Zimmer den Anfang des Films „Gladiator“ mit Ridley Scott veränderte und im Gesangstext zu „König der Löwen“ in der Landessprache eine Botschaft gegen Apartheid schmuggelte.

Das Hollywood Philharmonic Orchestra kooperiert in Europa mit dem Staatlichen Akademischen Symphonie-Orchester und dem Chor der Republik Weißrussland. Solisten sind die Sopranistin Johanna Krumin, die etwa zu „Gladiator“ und Ennio Morricones „Ecstasy of Gold“ auftritt, sowie Nina Nyembwe, Elizabeth Natalie Cunningham und Jean Marc Lerigab, die unter anderem „Circle of Life“ aus „König der Löwen“ interpretieren.

Karten für das Konzert sind bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter www.eventim.de erhältlich.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.07.2019