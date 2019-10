Konzentration bei Schülern fördern

Wertheim.Die neue Elternkompass-Reihe startet am Mittwoch, 23. Oktober, mit dem Thema „Konzentrieren – leicht gemacht! Wie können Schüler lernen, sich besser zu konzentrieren?“ Angesprochen sind Eltern von Kindern ab acht Jahren. Referent ist Ernst Hartmann, Diplom-Psychologe von der Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Caritasverbands im Tauberkreis. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Wertheimer Rathaus.

Um das Lernen erfolgreich zu gestalten, ist gute Konzentration eine wichtige Voraussetzung. In seinem Vortrag wird der Referent mögliche Gründe für Konzentrationsschwierigkeiten aufzeigen. Darüber hinaus will Ernst Hartmann Möglichkeiten an die Hand geben, wie sich die Konzentrationsfähigkeit fördern lässt. Im Anschluss nimmt er sich Zeit, um Fragen zu beantworten.

Anmeldungen sind möglich bei der Stadtverwaltung bis drei Werktage vor der Veranstaltung per E-Mail an uwe.schloer-kempf@wertheim.de oder unter Telefon 09342/301-310. Die Teilnehmerzahl liegt bei mindestens fünf Personen. Der Veranstaltungsraum im Rathaus ist ausgeschildert.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.10.2019