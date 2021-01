Kontakt zu den Menschen ist ihr stets wichtig

Hofgarten.„Am meisten bewundere ich ihre Gelassenheit und Zuversicht“, so beschreibt Walter Scheurich, Vorsitzender des evangelischen Diakonissenmutterhauses im Hofgarten, dessen ehemalige Oberin Irmgard Stolz.

Am heutigen Freitag feiert Stolz ihren 80. Geburtstag. Seit über 20 Jahren sind sie und Scheurich Weggefährten in Sachen Mutterhaus. Dabei habe er die Schwester als eine Frau voller Gottvertrauen kennengelernt, der die Fürsorge für die Schwestern am Herzen liegt, betont der Vorsitzende. Stolz selbst erklärt: „Mein Glaube an Gott und die Gewissheit, dass er mein Lebensweg in seiner Hand hält, gibt mir in meinem Leben Kraft.“

Die Jubilarin wurde am 15. Januar 1941 in Bopfingen im Ostalbkreis geboren. Seit dem 1. Januar 1995 hatte sie das Amt der Oberin in Wertheim übernommen, nachdem sie zuvor in Stuttgart wirkte. Beim 143. Jahresfest des Mutterhauses, im April 2009, wurde sie offiziell von ihren Aufgaben als Oberin entpflichtet. „Ich ging in den tätigen Ruhestand“, sagt sie im FN-Gespräch vor ihrem 80. Geburtstag. Ursprünglich hatte sie geplant, mit dem Ruhestand nach Stuttgart zurückzukehren, doch dann entschied sie, in der Main-Tauber-Stadt zu bleiben und die Betreuung der verbliebenen Mitschwestern zu übernehmen.

Stolz wuchs in Bopfingen und in Nördlingen auf und besuchte dort auch die Schulen. Eigentlich wollte sie Lehrerin oder Kindergärtnerin werden. Da sie nicht aus einer begüterten Familie stammte, konnte sie sich ihren Wunsch zu studieren und Lehrerin werden nicht erfüllen. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Krankenschwester und trat schließlich 1963 in das Diakonissenmutterhaus in Stuttgart ein.

Krankenpflegeschule geleitet

Weitere wichtige Marken auf ihrem Lebensweg waren der Einsatz in der Kindertagesstätte und der Aufbau einer Diakonissenstation für die Gemeindekrankenpflege in Oberkochen. 20 Jahre lang leitete sie die Krankenpflegeschule am Karl-Olga-Krankenhaus in Stuttgart. So kam sie ihrem Berufswunsch Lehrerin doch nahe. Im Herbst 1990 gab sie die Schulleitung ab und widmete sich neuen Aufgaben im Stuttgarter Mutterhaus. Dort erreichte sie schließlich der Ruf nach Wertheim. Immer wieder betont Stolz, wie wichtig ihr der Kontakt zu den Menschen bei den verschiedenen Veranstaltungen ist. Am Herzen liegt ihr zudem das Miteinander der Diakonischen Einrichtungen rund um das Mutterhaus im Hofgarten.

Als sehr bedeutend sieht die ehemalige Oberin den Kontakt nach Frankenstein im heutigen Polen, wo die Geschichte des Mutterhauses einst begann. Eine besondere Freude für sie ist es, die Kinder des benachbarten Kindergartens in deren Garten zu sehen.

Seit 2019 lebt Stolz im ehemaligen Pfarrhaus oberhalb des Mutterhauses. Mit ihr wohnt dort ihrer Mitschwester Renate. Ein intensives Erlebnis war für Stolz der nun erfolgte Abriss des ehemaligen Mutterhauses. Sehr erfreut war sie hingegen über das Interesse der Menschen an den Flohmärkten, bei denen Gegenstände aus dem Mutterhaus angeboten wurden. Zu den Käufern gehörten zum Beispiel ehemalige Kindergartenkinder, die die Schwestern als Erzieherinnen hatten, einstige Haustöchter des Mutterhauses, Menschen, die die Schwestern im Krankenhaus gepflegt hatten und sogar ehemalige Lehrlinge der Baufirmen, die das Mutterhaus aufgebaut hatten. „Es war eine Freude dies mitzuerleben. Wir waren nicht traurig, dass die Dinge verkauft wurden“, beschreibt Stolz in einem Interview ihr Gefühl. „Auch heute noch kommen Menschen zum Grundstück und denken wehmütig an die Zeit des Mutterhauses zurück.“ Dieses Interesse freue sie sehr.

Wunsch für die Zukunft

Sie bedauert, dass durch Corona aktuell keine Veranstaltungen oder Begegnungen im Mutterhaus möglich sind. „Für die Zukunft wünsche ich mir, dass die Veranstaltungen und spontanen Einladungen wieder möglich sein werden.“

Ihren Geburtstag wird sie im Kreis ihrer Hausgemeinschaft feiern. „Am wichtigsten ist mir, dass die Menschen wissen, dass wir als Mutterhaus weiterhin offen für die Menschen sind“, formulierte sie ihre Botschaft.

