Kompromisssuche für Finanzierung von Kriegsdenkmal

Wertheim.Traditionell ist das griechische Restaurant Zorbas in der Lindenstraße der Ort der Jahreshauptversammlung von Pro Wertheim. Nach der Begrüßung durch Vorstand Gerd Brander stellte dieser die Tagesordnung vor. Den Beginn des Abends markierte die Präsentation des neuen Faltblatts zum Gedenkort Neuplatz durch Vorstand Werner Peschke.

Die von Pro Wertheim nicht nur finanzierte, sondern auch gestaltete und inhaltlich erarbeitete Broschüre, die nun in Englisch und auch in deutscher Sprache vorliegt, ist eine wichtige Informationsquelle für alle Besucher der Stadt, die Interesse an der jüdischen Geschichte Wertheims haben.

Nach Aussage von Christiane Förster von der Tourismus Region Wertheim wird die Broschüre sehr stark nachgefragt. Immer mehr Menschen auch jüdischen Glaubens interessieren sich für diesen wichtigen Teil der Wertheimer Geschichte. Werner Peschke berichtete zudem von einem Termin mit der Presse zur Übergabe der Broschüren an Förster. Um weitere Projekte zur Erinnerungskultur zu initiieren ist Pro Wertheim auch auf Spenden angewiesen. Auch das war ein Thema des Abends.

Die anwesende Gästeführerin Helga Hiller gab einen interessanten Einblick in ihre Tätigkeit sowie in die Spendenpraxis der Gäste und berichtete von den Themenführungen, die sich explizit mit der jüdischen Geschichte Wertheims befassen und die inzwischen sehr gut und immer stärker angenommen werden.

Aufwertung des Neuplatzes

Im Folgenden ging es um die weitere Aufwertung des Neuplatzes als Gedenkort. Pro Wertheim, das war ein Credo des Abends, sucht nach einem neuen Weg, dem Platz eine stärkere Würde zu verleihen und den Wertheimer Holocaustopfern den nötigen Respekt zu zollen. Derzeit wird der Neuplatz, insbesondere der Standort der Mikwe, immer wieder auch als illegaler Parkplatz - nicht wie vorgesehen nur zum Be- und Entladen benutzt. Frau Hiller berichtete von jüdischen Besuchern, die sich über parkende Autos auf dem Standort der Mikwe verwundert zeigten – und die Situation, so Hiller, ganz zu Recht als unwürdig bezeichnet haben.

Die Mitglieder des Bürgervereins und einige Gäste diskutierten nun über Möglichkeiten und Wege der Aufwertung wie zum Beispiel die Öffnung und Freilegung der am Neuplatz befindlichen Mikwe-Reste mittels eines archäologischen Fensters oder einer Eingrenzung des Grundrisses, um eine Beparkung zu verhindern. Zusammen mit dem IRG Baden (Israelische Religionsgemeinschaft Baden) soll ein Konzept für einen Vorschlag entwickelt werden, so der Beschluss.

Die partielle Freilegung der Mikwe, zu diesem Schluss ist der Verein gekommen, ist essenziell, denn diese ist - neben dem jüdischen Friedhof – die letzte bauliche Hinterlassenschaft jüdischen Lebens in Wertheim.

Bereits 2013 wurde die Möglichkeit, ein archäologisches Fenster zu schaffen, mit dem damaligen Oberbürgermeister Stefan Mikulicz diskutiert und von diesem grundsätzlich begrüßt. Ein weiteres Thema des Abends war nun das Denkmal zur Erinnerung an das Kriegsende in Wertheim und an die beiden Protagonisten Heinrich Herz und Anton Dinkel. Pro Wertheim als Initiator und ursprünglicher Ideengeber sieht das inzwischen von der Stadt und dem Künstler Johannes Schwab betreute Projekt an einem kritischen Punkt in seiner Finanzierbarkeit.

In der nächsten Sitzung des Arbeitskreises, in dem Pro Wertheim auch vertreten ist, wollen Gerd Brander und Werner Peschke als Repräsentanten des Vereins eine Diskussion über Kompromisslösungen anstoßen. Ganz konkret möchte Pro Wertheim das Filmprojekt Shimon Schwarzschilds unterstützen. Der 93-jährige gebürtige Wertheimer, der als 10-Jähriger aus Nazideutschland fliehen musste, arbeitet derzeit an einem Dokumentarfilm über sein Schicksal. Pro Wertheim wird 300 Euro für das Projekt spenden und damit seine Verbundenheit zu dem Erinnerungsprojekt Schwarzschilds bekunden. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.12.2019