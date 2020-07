Kompetent und stets freundlich

Wertheim.Sie kam quasi aus der Nachbarschaft – und blieb dann ihr ganzes Berufsleben: Renate Rempt feierte im Juli 2020 ihr 40-Jahr-Betriebsjubiläum bei der Firma Brand. Bevor sie am 1. Juli 1980 in der Brand Entwicklungsabteilung anfing, hatte sie eine Ausbildung zur Technischen Zeichnerin beim Glasfaserspezialisten Schuller (heute: Johns Manville) in Bestenheid absolviert und dort bereits fünf Jahre Berufserfahrung gesammelt.

Bei Brand stieg sie in das Team zur Entwicklung von Liquid-Handling-Lösungen ein. „Das war für mich das erste Mal, dass ich beruflich mit Kunststoff in Kontakt kam“, erinnert sich die 63-Jährige. Deshalb ging es für sie zunächst darum, die Geräte und Produkte ihres neuen Arbeitgebers kennenzulernen. Der familiäre Charakter des kleinen Teams, das damals aus gerade einmal sechs Mitarbeitern bestand, erleichterte die Sache.

Technische Zeichnerin: Das war seinerzeit noch ein fast künstlerischer Beruf, bei dem es darauf ankam, mit großer Sorgfalt Konstruktionszeichnungen zu erstellen. Aufgrund der technischen Entwicklung in den letzten 30 Jahren hat sich das Berufsbild stark gewandelt. Das Zeichnen am Reißbrett wurde fast vollständig vom computer-aided design (CAD) abgelöst. „Anfangs haben wir die Teile auf dem Reißbrett aufgezeichnet und dann Prototypen der Geräte gebaut“, erinnert sich Renate Rempt. Mittlerweile ist der Computer längst ihr wichtigstes Arbeitsgerät. „Lebenslanges Lernen“ ist für sie kein Allgemeinplatz, sondern beruflicher Alltag.

Im Laufe ihrer Karriere wirkte Rempt an der Entwicklung zahlreicher wichtiger Produkte mit „Es macht sehr viel Freude, am gesamten Entwicklungsprozess beteiligt zu sein und dann auch zu sehen, dass ein Produkt am Markt erfolgreich ist“, sagt die erfahrene Entwicklerin.

Mit den Aufgaben ist auch die Abteilung über die Jahre kontinuierlich gewachsen – und konnte auf Renate Rempt als feste Größe zählen. Dr. Christoph Schöler, Geschäftsführender Gesellschafter, und Patrick Ziemeck, Geschäftsführer Technik, würdigten Renate Rempt für ihre langjährigen Dienste und überreichten ihr ein Präsent sowie die Ehrenurkunden der IHK Heilbronn-Frankdn und des Landes Baden-Württemberg.

Zwei Monate nach ihrem runden Betriebsjubiläum wird Renate Rempt in Rente gehen – und hat eine ganze Menge Pläne. Zunächst freut sie sich darauf, mehr freie Zeit zu haben, in der sie ihr Zuhause mit dem schönen Garten in Nassig genießen kann. Aber dann soll es mit ihrem Mann auch auf große Tour gehen – Rundreisen in fernen Ländern sind das Steckenpferd des Ehepaars.

„Wir schätzen Frau Rempt für ihr großes Engagement, ihre stets freundliche Art und ihr außerordentliches Fachwissen, mit dem sie ganz wesentlich zu den erfolgreichen Entwicklungen des Unternehmens über so viele Jahre beigetragen hat“, sagt Patrick Ziemeck.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.07.2020