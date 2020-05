Klopapierrollenfliegen quer durchs Bild

Wie kann man in der Krise das Vereinsleben am Laufen halten? Klar: Indem man sich in kurzen Video-Clips auf sozialen Medien gegenseitig Klopapier-Rollen zuwirft.

Von Kerstin Mattern

Wertheim. Die Feuerwehr macht es, DLRG und THW machen es, genauso wie Sport-, Reit-, Musik- und Faschingsvereine – sie alle werfen sich Klopapierrollen zu und lassen sich dabei filmen. Vor einiger

...