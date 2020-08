Kleiner Kobold kommt aus Kanada

Manchmal werden Träume wahr – auch der, einen Waschbären auf dem Arm zu haben. Doch die putzigen Gesellen sind alles – nur keine Haustiere.

Urphar. Zugegeben, ich finde Waschbären einfach herzerwärmend drollig. Dieses Maskengesicht, die Knopfaugen, die kleinen Pfötchen und der trippelnde Gang lassen bei jedem Besuch im Mergentheimer Tierpark mein Puls und meine Glücksendorphine ansteigen. „Ich will auch“ – den Gedanken an zwei Waschbärchen als Haustiere hatte ich mehrfach. Doch die meine vielen Fragen geduldig beantwortende Parkführerin riet jedes Mal dringend davon ab. Es seien wilde Raubtiere, lautete immer ihre Mahnung. Spätestens bei solchen Antworten wird man als erwachsene Frau manchmal ein klein wenig zum trotzigen Kind. Nur die zig geschossenen Fotos entschädigen mich dann immer etwas.

Dann kam mir vor einigen Tagen der Zufall zu Hilfe. Eine Bekannte stellte Bilder in ihren Status, auf dem sie einen Waschbär auf dem Arm hatte. Ich musste sie sofort anrufen. „Wo, wer, wie kann ich...?“ Die Bekannte konnte gar nicht so schnell antworten, wie ich meine Fragen stellte. Eine ganze Packung Eis sollte ihr Lohn werden, wenn der Kontakt zu ihrer Bekannten zustande kommt. Okay, das Eis bin ich bis heute schuldig geblieben. Und den Gedanken daran, dass zwei von den putzigen Kerlen bei mir im Garten wohnen könnten, den habe ich nach der Begegnung ein für alle Mal begraben. Aber der Reihe nach.

Therisa und ich treffen uns an einem Sonntag und beschließen, mit den Bären an den Main zu fahren.

Therisa Gabriel ist 25 Jahre alt, arbeitet im Kleintierzentrum Mainfranken und betreibt gemeinsam mit ihrer Freundin in ihrer Wohnung schon seit Jahren eine sogenannte Päppler-Stelle. Dabei päppeln in der Regel Privatpersonen auf eigene Kosten Wildtierbabys auf und kümmern sich um die anschließende artgerechte Unterbringung oder Auswilderung.

Vor vier Jahren zog Therisa Gabriel zum ersten Mal Waschbärenbabys auf. Inzwischen kamen Eichhörnchen, Füchse, Katzen, Feldhasen und vieles mehr dazu.

Seit einigen Wochen nun leben Bernd, Marie, Roger und Berlios bei der jungen Frau. Die Tiere wurden in der Nähe von Berlin und Dresden gefunden und kamen als zwei Wochen alte Winzlinge in ihre Päppel-Station. Von da an hieß es für die tiermedizinische Fachangestellte, alle zwei Stunden die kleinen Wichte per Flasche mit Aufzuchtmilch zu füttern. Zum Brei aus Hundefutter gesellen sich inzwischen schon mal frisches Obst und als Leckerli ein Fruchtriegel.

Sehr erfinderisch

Mittlerweile sind aus den Tierbabys ansehnliche zwölf Wochen alte „Bärchen“ geworden. Berlios und seine drei Kameraden leben in einem extra hergerichteten Zimmer und kommen langsam in das „Rüpelalter“. Vor den erfinderischen und sehr schnell lernenden Waschbären ist absolut nichts sicher. „Wir müssen gucken, dass alles ausbruchsicher ist. Das klappt nicht immer und ist nicht immer lustig“, sagt Therisa und erzählt, dass sie überall Kindersicherungen anbringen musste. Vor allem bei der Suche nach einer Wasserquelle sind die Bären recht erfinderisch. Wasserhähne aufmachen, Toilettenspülung betätigen – alles kein Problem.

Wir sind am Main bei Urphar und Therisa hat zwei Futternäpfe aufgestellt und holt die Bärchen aus den Katzentransportkisten. Die recken ihr Näschen, „keckern“ kurz und dann ab an den Trog. Ich sitze genau einen Meter davon entfernt in der Wiese, kann vor Rührung kaum sprechen. Interview und Fotos sind Nebensache.

Als Therisa mir Bernd auf den Schoß setzt, ist alles um mich herum weg. Es gibt nur noch ihn und mich. Doch der kleine Waschbär sieht das ganz anders. Die Umgebung ist für ihn wesentlich interessanter. Und schwups, nur zehn Sekunden später springt er ins weiche Gras und trollt sich mit seinen niedlich tapsenden Füßchen davon. Lediglich ein paar Kratzer hat Bernd an meinen Armen hinterlassen.

Die Kleinbären schnüffeln im Gras, untersuchen jeden sich gerade bewegenden Halm und halten Ausschau nach dem nahen Gestrüpp, als Therisa mir erzählt, wie ihre Hündin den Waschbären das Schwimmen beigebracht hat. Natürlich sind unsere Blicke während des Gesprächs ständig auf die Kleinbären gerichtet. Roger erkenne ich immer sofort, er ist deutlich kleiner als die anderen drei Bären. Er wäre als Baby fast verhungert. Die fehlenden Nährstoffe haben dafür gesorgt, dass er neben der kleineren Statur kaum Unterwolle ausgebildet hat. Er ist auch derjenige, der immer wieder mal zu Therisa zurückkommt, kurz auf ihren Schoß klettert und dann wieder davon trippelt.

Gerade sind die vier bis zu der kleinen Baumgruppe vorgedrungen. Und so langsam wird mir klar: Die machen, was sie wollen. Da hilft kein Rufen und kein Pfeifen. Nicht einmal ein Fruchtriegelstück lockt die Tiere. So nach und nach begreife auch ich, dass es wilde Raubtiere sind. Sie lassen sich eben nicht ausgiebig streicheln oder reagieren wie ein Hund auf Pfiff und Lockruf.

Nicht auswildern

„Anders als bei Füchsen und Hasen kann man Waschbären nach dem Aufpäppeln nicht mehr auswildern“, erzählt Therisa Gabriel. Die Tiere werden deshalb an eine „Endstelle“ vermittelt, meist sind es Privatleute. Ein Zoo hätte die kleinen Wildtiere zwar genommen, allerdings nur als Futter für die größeren Raubtiere, erinnert sich Therisa. Ihre ersten aufgezogenen Waschbären gingen, wie es sich für ein Rudeltier gehört, zusammen an eine Stelle in Frankreich. Zur Aufzucht gehört auch, dass die Waschbären kastriert und geimpft werden. Wer eine Päppel-Stelle betreibt, muss sich auf einige Kosten, die aus eigener Tasche zu zahlen sind, gefasst machen.

Während wir Berlios und Maria ins Gebüsch folgen, zählt Therisa die wirklich lange Liste der Anforderungen auf, die eine artgerechte Unterbringung vorweisen muss: adäquate Größe des Geheges, fließendes Gewässer, Schlafstelle, Rückzugsorte, Klettermöglichkeiten – das Ganze dreifach gesichert. Mit jeder Aufzählung mehr wird mir klar: Die strengen Auflagen könnte ich in meinem kleinen Gärtchen nie erfüllen. Die Einhaltung der Vorschriften zur ständigen Unterbringung wird nicht nur von den Betreibern der Päppel-Stationen, sondern vor allem von den zuständigen Veterinärämtern überprüft.

Auf die Frage, ob es ihr schwer falle, die vier wilden Kerle in Kürze abzugeben, sagt Therisa: „Einerseits ja. Man hat nach so vielen Tagen eine enge Beziehung aufgebaut. Aber auf der anderen Seite kommen sie dahin, wo sie es deutlich besser haben. Denn wir sind wirklich nur die Päppel-Stelle und übernehmen die Aufzucht nur, bis sie keine Milch mehr brauchen und futterfest sind. Dann kommen sie in ein offenes Gehege. Und das ist etwas, was ich ihnen nicht bieten kann.“

Dass die Waschbären bejagt werden können, beurteilt sie teilweise kritisch, vor allem wenn säugende Muttertiere geschossen werden. „Aber ich sehe auch, dass die Raubtiere, die ja keine natürlichen Feinde haben, vor allem in den Städten zu einer Plage werden.“

Im Landkreis

Hubertus Lotz, Kreisjägermeister der Kreisjägervereinigung Wertheim: „Ich selbst habe eine Waschbärpopulation bereits vor über 20 Jahren in unserem Gebiet bestätigt.“ Ansiedlungen gibt es laut Lotz Richtung Triefenstein. Ein größerer Schaden ist ihm derzeit nicht bekannt. Aber auch er warnt: „Die Population ist in den letzten Jahren nach meiner Einschätzung deutlich gewachsen. Der schlaue und geschickte Waschbär ist durchaus Kulturfolger und die Gewöhnung an den Menschen fällt ihm nicht schwer. Dies führt zu Konfrontationen, die zwar wohl seltener für den Menschen gefährlich sind – die Waschbären können Krankheiten übertragen – aber für Haus und Besitz problematisch werden können. Über das Fressen des Katzenfutters auf der Terrasse hinaus besteht die Gefahr, dass sich das Tier als unerwünschter Untermieter einnistet.“ Sein Rat deshalb: die Tiere nicht füttern oder anlocken.

In Werbach wurde vor 20 Jahren das erste Mal ein Waschbär in einer Lebendfalle durch Zufall gefangen, erinnert sich Wolfgang Freund vom Kreisjagdverein Tauberbischofsheim. Er kann bisher von keinen nennenswerten Schäden berichten.

Auch wenn die Tiere sich invasiv verbreiten – am Ende bin ich froh, dass es Menschen wie Therisa Gabriel gibt, die sich unentgeltlich wochenlang und stündlich aufopferungsvoll um Bernd, Marie und Co kümmern und deren Liebe zum Tier aus jedem Satz spricht.

Als Berlios und Roger wieder in der Transportbox sitzen, bin ich doch ein klein wenig traurig. Ich hätte noch stundenlang den vieren zuschauen können. Aber ich weiß auch: sie sind in guten Händen. Und das lässt mich im strömenden Regen pitschnass aber glücklich nach Hause fahren.

