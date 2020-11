Wertheim.Die Romantische Straße feiert in diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen und Wertheim hat sich was Besonderes einfallen lassen.

Der Vergissmeinnicht-Tag am 10. November soll die Menschen weltweit an alles Wunderbare und Schöne erinnern, an Freunde und Familie denken lassen, an unvergessliche Orte, wie beispielsweise die Wertheimer Altstadt, und tolle Erlebnisse und Urlaube.

Die Tourismus Region Wertheim hat sich dafür gerade in dieser schwierigen Zeit etwas Spezielles ausgedacht: die Vergissmeinnicht-Päckchen für liebe Menschen.

Kinder halfen

Gemeinsam mit 44 Kindern des Kindergartens in Reicholzheim wurde diese Aktion mit Eifer und Freude umgesetzt. 80 Umschläge wurden wunderschön bemalt, beklebt, beschrieben und bedruckt, herausgekommen sind kleine Kunstwerke.

Gegen einen Spendenbeitrag können die Umschläge ab sofort in der Tourist Information in der Altstadt abgeholt werden. trw

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.11.2020