Klaus Sadowski führt jetzt den Nassiger Schützenverein

Nassig.Der Schützenverein 1922 Nassig zog jüngst in seiner Jahreshauptversammlung Bilanz. In seinem Bericht blickte der stellvertretende Vorsitzende Tobias Hörner kurz auf die wichtigsten Aktivitäten des vergangenen Jahres zurück. Das Westernfest stand wegen der trockenen Witterung lange Zeit auf der Kippe. Schlussendlich wurden dann die Aufbauarbeiten in kürzerer Zeit als sonst ausgeführt und das Fest konnte stattfinden. Beim Aufbau wurden die Helfer des Vereins auch tatkräftig aus den Reihen der stetig wachsenden Jugendschützen unterstützt.

Im vergangenen Jahr konnten sieben neue Jungschützen gewonnen werden, womit sich derzeit 16 Jugendliche aktiv im Verein engagieren. Zur Förderung der Jugendlichen wurde bereits eine neue Luftpistole gekauft, und es soll noch eine weitere beschafft werden. Außerdem gibt es Überlegungen, den Luftgewehr-Schießstand mit digitalen Schießständen zu modernisieren. Weiterhin kümmert sich jetzt auch ein größeres Team um die Betreuung der Jugendlichen im Verein.

Erfolgreicher Familientag

Der Familientag war im letzten Jahr auch wieder ein voller Erfolg. Als besondere Attraktion wurde von Mitgliedern des Deutschen Bogenjagdverbands das Bogenschießen vorgestellt. Beim Umzug zur Michaelismesse in Wertheim war der Schützenverein mit etwa Teilnehmern der am stärksten vertretene Schützenverein. Wie Tobias Hörner feststellte, sei in letzter Zeit das Vereinsleben wieder deutlich in Schwung gekommen, was sich auch Ende vergangenen Jahres mit einer spontan organisierte Glühweinparty zeigte.

Der Sportleiter Matthias Münkel berichtete ausführlich über die sportlichen Erfolge der aktiven Vereinsmitglieder. Bei den Ligawettkämpfen erreichte die Luftgewehrmannschaft den ersten Platz und die Luftpistolenmannschaft den achten Rang. Die beiden KK-Sportpistolenmannschaften errangen die Plätze fünf und zehn. Auch bei den Kreismeisterschaften wurden in allen Klassen wieder durchweg gute bis sehr gute Platzierungen erreicht. Vor allem die Jungschützen waren hier sehr erfolgreich.

Mit seinem Bericht ließ Schriftführer und Kassierer Klaus Kempf das Vereinsjahr noch einmal Revue passieren. Zur Aussprache zu den Berichten gab es keine Wortmeldungen. Die Kassenprüfer Stefan Brünner und Willi Lorenz bestätigten eine einwandfreie Buchführung und beantragten die Entlastung des Vorstands, welche einstimmig erfolgte.

Tobias Hörner leitete dann zu den Neuwahlen über. Neu in ihre Ämter wurden folgende Vereinsmitglieder gewählt: Oberschützenmeister ist Klaus Sadowski gewählt, Erste Schützenmeisterin Tanja Kempf, Zweiter Schützenmeister Horst Kühlinger, stellvertretender Sportleiter Tobias Weber, Jugendleiter Tobias Hörner, stellvertretender Jugendleiter Manuel Rösner, Fahnenträger: Tom Kühlinger und Beisitzer Hubert Dosch. Für eine weitere Amtsperiode wurden im Vergnügungsausschuss Stefan Brünner und Peter Rösner, die Kassenprüfer Stefan Brünner und Willi Lorenz, die Beisitzer Friedhelm Klein und Armin Pahl, Schriftführer und Kassierer Klaus Kempf und Sportleiter Matthias Münkel gewählt. Anschließend bestätigte die Versammlung den zuvor neu gewählten Jugendvorstand bestehend aus Noel Kunkel, stellvertretendem Jugendvorstand Alparen Cevhir, Jugendkassierer Luca Schwarz und Jugendsprecher Christoph Sadowski.

Jubiläum im Blick

Der neu gewählte Vorsitzende Klaus Sadowksi lobte den bisherigen Vorstand für seine Arbeit. Für die Vorbereitung der Feier zum 100-Jahre-Vereinsjubiläum warb er um die Unterstützung zur Bildung eines Festausschusses auch durch ältere Vereinsmitglieder.

Auch er unterstrich die Wichtigkeit einer erfolgreichen Jugendarbeit und die Notwendigkeit, den Verein für Jugendliche insgesamt attraktiv zu machen und diese Attraktivität auch beizubehalten.

Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ informierte Hubert Dosch die Versammlung, dass zum 100-jährigen Jubiläum des Vereins im Jahr 2022 ein Fotobuch zur Chronik des Vereins erstellt werden soll. Hierzu bat er diejenigen Mitglieder sich zu melden, die noch Bildmaterial dafür zur Verfügung stellen können.

Der diesjährige Ausflug führt den Verein am 21. Mai nach Messel zu einer Führung im Unesco-Welterbe Grube Messel. Auf dem Programm steht dann ein Mittagessen in Darmstadt, wo noch Zeit zur freien Verfügung besteht. Der Abschluss des Tages findet im Gasthaus „Zur Rose“ in Nassig statt. Anmeldung bitte bis zum 21.April bei Peter Rösner.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.03.2020