Kitagruppe und Klasse in Quarantäne

Main-Spessart-Kreis.Die Mitarbeiter des Landratsamtes haben alle Hände voll zu tun, wenn es um die Beratung hinsichtlich der Durchführung von Veranstaltungen vor dem Hintergrund der andauernden Corona-Situation geht. Denn in den vergangenen Wochen gab es im Kreis deutlich mehr Veranstaltungen und bei vielen Veranstaltern ist die Unsicherheit groß, was erlaubt ist und welche Vorgaben dabei eingehalten werden müssen.

So verständlich der Wunsch vieler Menschen nach mehr Begegnungen und einem kulturellen Angebot ist, so sehr müsse leider darauf geachtet werden, dass die Corona-Fälle nicht weiter ansteigen, unterstreicht Landrätin Sabine Sitter. „Unser Landkreis ist bislang gut durch die Corona-Krise gekommen. Das sollten wir jetzt nicht durch leichtsinniges Verhalten verspielen.“Aufmerksam beobachtet sie das steigende Infektionsgeschehen in Main-Spessart, auch vor dem Hintergrund der räumlichen Nähe und den zahlreichen Verflechtungen nach Würzburg.

Im Landkreis Main-Spessart waren die Zahlen in den vergangenen zwei Wochen über das Wochenende mit jeweils neun Neuinfektionen auf insgesamt 222 angestiegen. Zwischenzeitlich mussten sowohl eine Kindergartengruppe als auch eine Schulklasse unter Quarantäne gestellt werden. Achtsamkeit sei also weiterhin geboten, unterstreicht die Landrätin.

Maßgeblich, ob Veranstaltungen abgehalten werden dürfen, ist die derzeit gültige 6. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Wer sich unsicher ist, kann sich die zuständigen Mitarbeiter wenden, per E-Mail unter Ausnahmegenehmigung@Lramsp.de.

Auch was Familienzusammenkünfte anbelangt, ist Vorsicht geboten, vor allem, wenn dabei viele Menschen aus ganz unterschiedlichen Regionen zusammenkommen. „Jeder Einzelne steht hier in der Verantwortung, seinen Beitrag zu leisten, dass wir weiterhin gut durch die Corona-Krise kommen. Ich baue dabei auf Sie.“, appelliert Sabine Sitter an die Bürger in Main-Spessart.

