Kitagebühren weiter ausgesetzt

Wertheim.Das Land Baden-Württemberg hat ein weiteres Soforthilfepaket in Höhe von 100 Millionen Euro für die Städte und Gemeinden in Aussicht gestellt. Damit sehen sich die Kommunen in die Lage versetzt, auch für den Monat Mai die Kindergartengebühren zu erlassen. Das ist ein Ergebnis der Schaltkonferenz des Corona-Lenkungsstabs am Mittwoch, wie die Stadtverwaltung Wertheim in einer Pressemitteilung informiert. Der Lenkungsstab habe diese weitere Entlastung für die Wertheimer Familien in seiner Sitzung so besprochen. Auch alle kirchlichen Träger werden sich dieser Praxis wieder anschließen.

Für die Notbetreuung in den Kindergärten hingegen müssen die Familien ab Mai zahlen.

Umsetzung der Maskenpflicht

Sehr zufrieden äußerten sich die Mitglieder des Lenkungsstabes dazu, wie die seit Anfang der Woche geltende Maskenpflicht in Wertheim umgesetzt wird. In den Geschäften und in den öffentlichen Verkehrsmitteln wird diese offensichtlich überwiegend eingehalten.

Auch im Straßenbild sind immer mehr Menschen mit Mund-Nasen-Schutz zu sehen, obwohl das Tragen dort kein Muss ist. Man habe den Eindruck, dass die Menschen sehr achtsam miteinander umgingen und die Maskenpflicht ernstgenommen werde, hieß es. Auf der Internetseite der Stadt Wertheim ist eine Übersicht der Anbieter von Masken zu finden, die sich auf einen entsprechenden Aufruf bei der Stadtverwaltung gemeldet haben.

Für den Donnerstag ist die nächste Beratung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder angekündigt. Ob und welche Lockerungen das Land Baden-Württemberg daraus ableitet, ist offen. Vorsorglich verabredete der Lenkungsstab für den Samstag eine Schaltkonferenz, um mögliche Konsequenzen zu beraten und deren Umsetzung einzuleiten. stv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 30.04.2020