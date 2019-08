Kita-Gruppe war begeistert dabei

Wertheim/Kreuzwertheim.Eine Entdeckungsreise in frühere Zeiten sowie in die heutige Berufswelt haben Mädchen und Jungen des Kinderhauses Reinhardshof unternommen. Eine Kita-Gruppe war zu Besuch im Kreuzwertheimer Museum „Prassek-Scheune“ und bei der Firma Kurtz Ersa.

Die Ausbildungsleiter Frank Adam und Jürgen Schmidt führten die Kinder durch den Betrieb. Vor allem die großen Schaumstoffe und Gießereimaschinen faszinierten die Vorschüler.

Die Kinder stellten zahlreiche Fragen, welche die beiden Männer geduldig beantworteten. Dann wurde es auch praktisch: Mit den Auszubildenden stellten die Kinder ein Mühlespiel her. Es wurde gefräst, gedreht, geschleift. So bekamen die Vorschüler einen konkreten Einblick in den Beruf. Weniger moderne Gerätschaften entdeckte die Kindergartengruppe in der Prassek-Scheune. Unter dem Motto „Wie war es früher, Oma und Opa?“ staunte man gemeinsam, auf welche Weise vor Jahrzehnten Wäsche gewaschen, Kaffee gemahlen oder Körbe geflochten wurden.

Bei der „Mäusejagd“ machten sich die Mädchen und Jungen auf die Suche nach versteckten Nagern, an jeder Fundstelle wusste Leiterin Gisela Hyn eine passende Geschichte zu erzählen. Schließlich setzte sie sich an ein Spinnrad und zeigte, wie man früher Wolle spann. stv

