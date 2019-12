Kirchengemeinde sucht noch fleißige Sternsinger

Wertehim.Die katholische Kirchengemeinde Wertheim sucht nach fleißigen Helfern, die nach Weihnachten bei Sternsinger-Aktion in den 18 Stadt- und Ortsteilen der Kirchengemeinde mitmachen.

In einigen Orten finden sich keine Erwachsenen mehr, die Ansprechpartner vor Ort sein könnten, an anderen Stellen werden die Kinder und Jugendlichen knapp. Diese ziehen an vier bis fünf Tagen umher, um alle Haushalte zu besuchen.

Die Gemeinde sucht Eltern, die ihre Kinder bei der Aktion unterstützen und bittet die heldenhaften Eltern, ihre Kinder zu ermutigen, Mitgefühl mit Kindern zu haben, die in bittere Armut, in Krieg und Not geboren worden sind.

Viele der Gruppen können Unterstützung gebrauchen, vor allem in den Stadtteilen Wartberg, Kernstadt, Hofgarten, Bestenheid. An den Kirchen oder über das Pfarrbüro, Telefon 09342/4948, oder Pastoralreferentin Ute Zeilmann können die Treffpunkte für kurzentschlossene Kinder und Jugendliche erfragt werden. In einigen Ortschaften läuft es noch gut. Für Vockenrot und Bettingen sucht die Gemeinde neue Ortsverantwortliche.

In Grünenwört startet die Aktion am Mittwoch, 25. Dezember. Dann folgen die Sternsinger in den Stadtteilen Wartberg und Reinhardshof, die Freitag, 27. Dezember, und Sonntag, 29. Dezember, sowie vom 2. bis 4. Januar unterwegs sein werden. In Bestenheid beginnt das Projekt am Samstag, 28. Dezember, mit einem Aktionstag und endet am 6. Januar. In der Kernstadt sind die Kinder vom 2. bis 5. Januar unterwegs, in Eichel und dem Hofgarten vom 3. bis 6. Januar. In Urphar findet die Sternsingeraktion vom 3. bis 4. Januar statt. Am 4. Januar sind in Bettingen die Sternsinger unterwegs. Und in Nassig sind die Sternsinger-Kinder am 4. und 5. Januar auf den Beinen, am 5. Januar in Sonderriet und Mondfeld und am Dreikönigstag selbst sind sie in Dertingen und Vockenrot unterwegs.

Auch in Kembach und Dietenhan findet die Aktion statt. Örtliche Aushänge und Mitteilungen sind zu achten.

