Kinoabend für Frauen

Tauberbischofsheim.Die Evangelische Erwachsenenbildung veranstaltet am Freitag, 15. November, um 19 Uhr einen besonderen Filmabend in Tauberbischofsheim. Das Filmtheater Badischer Hof verbindet nostalgischen Charme mit moderner Technik.

Die Talkrunde

Hier wollen die Veranstalter im Rahmen einer Talkrunde mit profilierten Frauen der Region über ihre Biografien, Sehnsüchte und kulturellen Prägungen ins Gespräch kommen.

Daran anschließend wird in einer Sondervorführung der erste Film der saudi-arabischen Regisseurin Haifaa Al Mansour „Das Mädchen Wadjda“ gezeigt. Obwohl es Mädchen untersagt ist, Fahrrad zu fahren, heckt Wadjda einen Plan aus, wie sie auf dem Schulhof Geld für ein Fahrrad verdienen kann. Und so hat sie auch keine Augen für die Probleme der Mutter, die mit allen Mitteln versucht zu verhindern, dass ihr Mann sich eine zweite Frau nimmt. Ebenso wie die mutige Tochter erkennt aber auch Wadjdas Mutter, dass sie letztlich auf sich allein gestellt ist und einen steinigen Weg beschreiten muss, um für sich und ihre Tochter eine selbstbestimmte besserer Zukunft zu erkämpfen. Im Anschluss sind die Anwesenden bei kleinen Erfrischungen zu Austausch und Begegnungen willkommen. Die Moderation hat Pfarrerin Heike Kuhn. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Frauenreferat der katholischen Diözesanstelle Odenwald-Tauber und Amnesty international statt.

Anmeldung unter Telefon 07930/994657 oder info@eeb-od-tauber.de im Internet. ee

