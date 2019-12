Kindergarten wird ab Frühjahr 2020 erweitert

Lindelbach.Auf der Tagesordnung der letzten Sitzung des Ortschaftsrats Lindelbach am Donnerstag stand unter anderem die Bekanntgabe nicht-öffentlich gefasster Beschlüsse des Gremiums. So informierte der stellvertretende Ortsvorsteher Peter Prokopp etwa über die Erweiterung des Kindergartens. Diese soll im Frühjahr 2020 beginnen und bis Ende des kommenden Jahres abgeschlossen sein. Die Fläche des Kindergartens soll durch den Ausbau um rund 160 Quadratmeter wachsen. „Wir können dann viele Krippenplätze anbieten, und auch die Plätze für Dreijährige werden mehr“, erläuterte Prokopp. Die Stadt wird demnach rund 700 000 Euro für die Maßnahme in die Hand nehmen.

Außerdem soll der Kindergarten künftig von einem Blockheizkraftwerk beheizt werden. Oder genauer gesagt: von einem Pellet-Heizkraftwerk, das von den Stadtwerken betrieben werden wird. „Die Stadt erwägt, auch die angrenzenden Wohngebiet in das Heizkonzept mit einzubeziehen“, kündigte Prokopp an. Daneben informierte er die Bürger auch über die geplante Erschließung des neuen Baugebiets „Röte III“. Der Bauausschuss des Wertheimer Gemeinderats hatte in dieser Woche den Weg dafür frei gemacht (wir berichteten).

Hächselplatz geschlossen

Auch auf ein „leidiges Thema“ kam der stellvertretende Ortsvorsteher zu sprechen, nämlich den Häckselplatz im Ort. Dieser sei nun geschlossen worden, weil dort vermehrt Dinge gelagert worden seien, die nicht für den Häckselplatz gedacht seien. „Es war zu viel Schnittgut und Laub dabei, das dort nicht erlaubt ist“, sagte Prokopp.

Zusätzlich zur Schließung der Anlage werde dort nun eine Überwachungskamera installiert und nachträgliche Ablagerungen zur Anzeige gebracht.

Schlechte Neuigkeiten hatte der stellvertretende Ortsvorsteher auch zu einer gewünschten Änderungen der Vorfahrtsregelung an den Kreuzungen Bettinger Weg/Rötestraße und Bettinger Weg/Mittlere Dorfstraße. Die zuständigen Stellen bei der Stadt hätten die Kreuzungen vor Ort begutachtet und in der Folge beschlossen, den Antrag zur Änderung der Vorfahrtsregelung abzulehnen. Die Begründung: Es handele sich dort jeweils nicht um einen Unfall-Schwerpunkt.

Die Gründung einer neuen „Helfer-vor-Ort“-Gruppe des Roten Kreuzes (DRK) in Lindelbach kündigte Tobias Flegler vom DRK-Ortsverband Bettingen an. In der Ortschaftsratssitzung stellte er das „Helfer-vor-Ort“-Konzept vor. Dieses funktioniert so, dass bei einem Notfall in einer Ortschaft parallel zum Rettungsdienst auch Helfer vor Ort alarmiert werden, damit sie schon vor dem Eintreffen des Rettungswagens eine qualifizierte Erstversorgung leisten können. Die neue Gruppe in Lindelbach wird mit vier Helfern starten. Tobias Flegler betonte jedoch, dass weitere Teilnehmer sehr wünschenswert wären.

Wer „Helfer vor Ort“ werden will, muss dafür eine Sanitätsdienstausbildung sowie die Helfer-vor-Ort-Ausbildung beim Roten Kreuz absolvieren. Für DRK-Mitglieder sind diese in der Regel kostenlos. Im Zuge der Sitzung stellte außerdem Jürgen Goldschmitt von der Verkehrsgesellschaft Main-Tauber (VGMT) den Besuchern das Ruf-Taxi-Konzept des Verkehrsunternehmens vor, wie bereits zuvor in anderen Wertheimer Stadtteilen. „Das Konzept soll eine gewisse Grundmobilität ermöglichen“, erläuterte Goldschmitt. Das Ruf-Taxi verkehrt wie ein Linienbus entlang der Bushaltestellen auf Basis eines festen Fahrplans. ses

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.12.2019