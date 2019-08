Kinder kommen mit der Natur in Berührung

Sachsenhausen.Beide haben sie das gleiche Ziel: der Obst- und Gartenbauverein Sachsenhausen und die Naturschutzbund-Ortsgruppe (Nabu) Wertheim. Sie wollen Kinder auf die Schönheit und Schutzbedürftigkeit der Natur aufmerksam machen. Was liegt da näher, als den „Tag der Natur“ im Wertheimer Ferienprogramm gemeinsam zu gestalten? Und so trafen sich am vergangenen Samstag 22 Kinder im Alter ab sechs Jahren an der Main-Tauber-Halle in Wertheim, um mit Tieren und mit Pflanzen in Berührung zu kommen.

Los ging es mit einer Tour durch den Wald, bei der es so allerhand zu erforschen und lernen gab. Da entdeckten die jungen Naturforscher zum Beispiel Federn und Höhlen von Spechten oder lernten, die verschiedenen Bäume anhand der Form ihrer Blätter zu unterscheiden. Jedes kleine Detail wurde untersucht und wahrgenommen.

In Sachsenhausen angekommen, hatten die Teilnehmer nach einer Stärkung die Wahl zwischen großen und kleinen Tieren.

Berührungsängste überwunden

Auf dem Muli-Gnadenhof von Petra und Reiner Streibich durften die Kinder Mulis führen, die drei Mal so groß wie sie selbst waren, und dabei die Berührungsängste mit diesen Tieren verlieren. Dass dies ausgezeichnet klappte, konnte man beobachten. Voll Konzentration und mit zufriedenem Lächeln wagten sich schon die Sechsjährigen heran, und die gutmütigen Tiere, die Streibich alle einem schlimmen Schicksal entrissen hat, dankten es ihnen.

„Es gibt ja heute für die Kinder im Alltag oft nur wenig Gelegenheit, mit Tieren umzugehen“, bedauerten die Veranstalter.

Insektenhotels gebastelt

Der zweite Teil der Gruppe bestaunte zunächst die großen Insektenhotels, die der Obst- und Gartenbauverein Sachsenhausen auf seinem Gelände errichtet hat. Dann bastelten sie unter Anleitung von Bernd Weigand und Susanne Vollrath aus dem Vorstand des Vereins aus Konservendosen eigene „Insektenhotels“ für zu Hause.

Überhaupt sei es wichtig, dass die Kinder über den Tag hinaus etwas Dauerhaftes mitnehmen, da waren sich Weigand und Ekkehardt Ebert, Vorsitzender der Nabu-Ortsgruppe, einig. Deshalb bekamen die kleinen Gäste am Ende auch noch eine tönerne Vogeltränke als Geschenk.

„Das Ganze ist für uns ein Zuschussgeschäft“, so Ebert, „aber es ist uns wichtig, Kinder und Natur in Kontakt zu bringen.“ Und dies sei schon lange ihr Bestreben, nicht erst, seit das Umweltbewusstsein so hoch auf der gesellschaftlichen Agenda stehe.

Respekt für die Umwelt

Von diesen Diskussionen bekamen die Kinder, die begeistert Mulis striegelten und Bambus sägten, nichts mit. Sie hatten einfach Spaß. Und entwickelten dabei spielerisch und ganz nebenbei Interesse und Respekt für die sie umgebende Umwelt. Dass das Konzept ankommt, ist sicher: Etwa 40 Prozent der Kinder sind „Wiederkehrer“, waren also schon in den vergangenen Sommerferien beim Angebot von Nabu und Obst- und Gartenbauverein dabei. Bleibt zu hoffen, dass auch im kommenden Jahr wieder vielen Kindern diese Erfahrung geboten wird.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.07.2019