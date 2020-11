Kind eingeschlossen

Bad Mergentheim.Ein in einer Paketstationsbox eingesperrtes Kind sorgte am Samstagabend in Bad Mergentheim für einen Einsatz der ungewöhnlicheren Art. Der Junge hatte zuvor gemeinsam mit seinem Freund ein Video im Internet gesehen, bei dem es um einen Code ging, mit dem sich die Boxen von Paketstationen angeblich öffnen und schließen ließen. Neugierig begab sich das Duo zu einer solchen Station an einem Discountmarkt in der Dieselstraße, um das Gelernte in der Praxis zu erproben. Nachdem die Jungen mit dem Code tatsächlich eine größere Box der Paketstation öffneten, kam einer der beiden auf die Idee, in die Box hineinzukrabbeln. Infolge verschloss sich die Paketbox von allein und ließ sich nicht mehr öffnen. Dem Freund in Freiheit blieb nichts anderes übrig, als die Einsatzkräfte zur Hilfe zu rufen. Die Polizei, Rettungskräfte und die Freiwillige Feuerwehr kamen vor Ort, um den eingesperrten Jungen aus seiner misslichen Lage zu befreien. Feuerwehrleute öffneten die Box gewaltsam. Das Kind kam glücklicherweise mit dem Schrecken davon.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.11.2020