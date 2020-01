Kind auf Fahrrad kollidiert mit Pkw

Wertheim.Ein 13-Jähriger wurde bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag in Wertheim angefahren.

Ampel missachtet

Der Junge war gegen 16.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg an der Bissmarkstraße unterwegs und wollte diese an der Spessartkreuzung in Richtung Mainbrücke überqueren. Er fuhr auf die Straße, obwohl die dortige Ampel ihn zum Halten aufforderte.

Junge leicht verletzt

Ein 72-Jähriger, der mit seinem Peugeot an der Ampel stand, übersah den Jungen anscheinend und fuhr an, als die Ampel für ihn auf Grün schaltete.

Es kam zur Kollision zwischen dem Kind auf dem Fahrrad und dem Pkw. Der Junge wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt. Am Fahrrad und dem Auto entstanden Schäden von rund 1500 Euro. pol

