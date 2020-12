Kind angefahren und abgehauen

Wertheim.Nachdem eine Frau am Donnerstagnachmittag in Wertheim ein fahrradfahrendes Kind angefahren hatte, machte sie sich aus dem Staub.

Wie die Polizei informiert, fuhr der siebenjährige Junge gegen 17 Uhr mit seinem Rad an der Ausfahrt einer Tiefgarage auf dem Mainparkplatz in Richtung Schrägauffahrt zu einem Radweg vorbei. In diesem Moment fuhr die bislang unbekannte Fahrzeuglenkerin aus der Tiefgarage hinaus und gegen den Jungen, woraufhin der Siebenjährige zu Boden stürzte.

Mann brachte Jungen nach Hause

Die Frau soll nach dem Befinden des Kindes gefragt haben, dann aber einfach weitergefahren sein. Ein älterer, bislang unbekannter Mann brachte den Jungen nach Hause. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls, vor allem die Fahrerin des PKW sowie den älteren Mann.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 05.12.2020